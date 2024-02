¡Señores! Diez años sin él, y tal: se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de Luis Aragonés, histórico entrenador y jugador azul

«¡Ganar, ganar y ganar!». «¡Señores! Hay que ser más autocríticos, y tal». Estas eran algunas de las frases más repetidas dentro de un vestuario en el que Luis Aragonés (Madrid, 1938) fuera el patriarca. Ayer se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento del ex jugador y ex entrenador histórico del Oviedo, ex seleccionador español, conjunto que llevó a la gloria con la Eurocopa de 2008 y artífice del grupo que trajo el primer Mundial para España.

Pero para el Oviedo fue todo un símbolo. Uno de esos pasos que se recordarán siempre, como el regreso de Esteban o Cazorla, o la participación del conjunto azul en la copa de la UEFA (equivalente a la actual Europa League). El 6 de diciembre de 1960 se incorporaba al Real Oviedo, cedido por el Real Madrid. Cinco días más tarde, el 11 de diciembre, realizó su debut con el primer equipo, en lo que fue también su bautismo en Primera División. Se produjo frente al Mallorca en Baleares, y el triunfo correspondió a los locales por 1-0. Ese día Aragonés se convirtió en el jugador número 242 que debutaba oficialmente en el primer equipo del Real Oviedo. «El Sabio de Hortaleza» actuaba en la línea ofensiva y jugó en el equipo carbayón hasta el final de esa temporada 1960-61, en la que disputó un total de 15 partidos oficiales y marcó cinco goles. Uno de sus mayores días de gloria con el conjunto carbayón fue el 30 de abril de 1961, cuando le marcó tres goles al Barça en el Camp Nou, en un encuentro que finalizó con la victoria del Real Oviedo por 3-5. Tras una exitosa carrera como futbolista, Luis Aragonés inició en la temporada 1974-75 una larga etapa como entrenador, en la cual dirigió al Real Oviedo en la campaña 1999-2000. Eugenio Prieto, por aquel entonces presidente del Oviedo, puso a sus órdenes una plantilla en la que se encontraban nombres de la talla de Peter Dubovsky, Onopko, Esteban o Paulo Bento. No fue un buen año. Las victorias se resistieron y el conjunto azul se mantuvo en puestos de descenso prácticamente toda la temporada, aunque logró salvarse por la mínima. Fue precisamente en El Requexón donde «el sabio de Hortaleza» desplegó el famoso carácter que más adelante le haría campeón de Europa y artífice de uno de los grupos más exitosos de la historia del fútbol, el formado por Iniesta, Xavi, Casillas, y demás estrellas que terminarían ganando el Mundial de 2010. Aragonés destacó en su paso por Oviedo como un líder indiscutible. Asumía por completo la responsabilidad de su equipo, ya fuera ante la directiva o frente a la afición. «Siempre ha mantenido una relación abierta con el Oviedo, a pesar de su marcha. Era un gran tipo, un tipo futbolero, de esos que tras entrenar se iba a su casa a seguir viendo fútbol. Pero no iba ni mucho menos de estrella. Salía a tomar el café y charlaba con todo el mundo como uno más», recuerda con emoción Eugenio Prieto sobre una persona a la que siempre consideró «un amigo». Diez años ya sin «el sabio». Diez años sin el «y tal» que metía en cada frase. «Diez años ya sin ti, Luis», lamenta Prieto.