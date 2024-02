El entrenador del oviedo, Luis Carrión, valoró el mercado oviedista en El Requexón. "La valoración del mercado es buena, creo que hemos mejorado y ampliado la plantilla. Estoy contento por el trabajo hecho con tiempo, nada de prisas. Tenía incertidumbre cuando salió lo de Abel, claro, pero viendo la actitud de Abel es de agradecerle que se haya quedado aquí para pelear por lo que sueña. Esto hay que recordarlo siempre, cuando las cosas vayan bien y cuando vayan mal. Es un gesto de agradecer y es un buen ejempló de la ilusión que hay en la plantilla".

"Hablo mucho con los jugadores y de todo. Estar cerca de ellos entiendo que puede ayudar, aunque hay algunos que lo necesitan menos y otros que lo necesitan más. Decisiones como las de Abel son de valorar únicamente por ellos, es mérito suyo y yo no tengo nada que ver. Es de alabar, sobre todo, cuando las cosas vayan mal, hay que acordarse ahí. El mérito es de los futbolistas", dijo. "Que nadie quisiese salir es lo que más valoro del mercado de invierno".

"Veo a gente muy implicada en el proyecto y me ha sorprendido, porque lo normal es que haya jugadores con menos minutos que pidan salir. Que nadie haya dicho 'me quiero ir' es lo más importante de todo y habla del compromiso con lo que creemos que podemos es hacer. Estoy encantado con ello. No es fácil para el club que llegue una oferta importante y diga que no, eso también habla de la implicación del Grupo Pachuca para que la plantilla sea lo mejor posible. Ahora trabajar está en nuestras manos. Veo muy bien al equipo en cuanto a la mentalidad".