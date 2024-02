El partido. "Gusto un poco amargo por no poder conseguir los tres puntos. Una primera parte que jugamos despacio y que ellos hicieron muy buena porque nos complicaron la salida. No deberíamos haber ido con un gol en contra con un error nuestro. Estando regular, debemos irnos con la portería a cero. En la segunda hemos ido mejor, teniendo más espacios aunque sin tener gran claridad. Fruto de eso llega el empate".

La polémica del penalti. "No he visto la jugada repetida y no me gusta hablar de los árbitros, ni para bien ni para mal. Al final de la primera parte ha habido otra jugada que también se podría valorar".

La lesión de Costas. "A de David (por Costas) le ha pegado en el mismo cuádriceps del que venía lesionado y hay que esperar a las pruebas".

Eldense. "Ellos hacen las cosas muy bien, pero tenemos que mejorar para que no nos hagan gol aunque estemos densos y nos cueste circular. Cambia todo el partido y eso no me ha gustado. Era un bonito día para conseguir los tres puntos, así que la semana que viene, a ganar".

El gol visitante. "Es normal tener atasco contra equipos que defienden bien. No es muy diferente cuando ellos meten gol, pero tampoco hay muchas diferencias con el partido del Leganés. Tienes que intentar desgastar para que en la segunda parte tengamos más opciones de ganar. Si te vas con 0-1 te cuesta mucho más. Hay que tratar de evitar eso".

Cambios al descanso. "Hemos abierto el campo con Paulino y con Abel y meter a los mediocentros un poco más abiertos para generar ocasiones. Nos hemos empeñado en volver, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. Demasiada estrategia con mucha gente dentro del área".

16 córners. "Hemos sacado 16 córners. Metían mucha gente en el primer palo y creamos una especie de zona dentro y nos estorbábamos a nosotros mismos. Tenemos que trabajar eso. Era difícil porque nos traían estudiados".

El derbi. "Voy a trabajar y ver partidos para ganarlo. Sabemos la ilusión de la gente, pero mi objetivo es quitarle los tres puntos a un rival".

Bastón. "Me alegro por su gol porque trabaja mucho. Ha tocado que estuviese con Alemão y han estado los dos bien".