Reacción a medias del Oviedo sin el premio del play-off: 1-1 ante el Eldense

Se quedó cortó el Oviedo en una tarde que debe de servir de lección: no vale con 45 minutos de fútbol para aspirar a las más altas cotas. No en esta división tan traicionera. Desapareció el Oviedo en el primer acto y aunque reaccionó tras el receso, con más fe que fútbol, se quedó a medias en su intento de entrar en el play-off (1-1). No hay premio mayor en una jornada con sabor más agrio que dulce. Y con mucho ruido arbitral (otra vez). No pierde el equipo, pero esta vez se trataba de ganar.

1 Real Oviedo 1 Eldense 0-1, min. 23: Chapela. 1-1, min. 71: Bastón (penalti). Real Oviedo Leo Román (1);

Viti (1), Luengo (1), Calvo (1), Bretones (1);

Jimmy (1), Colombatto (1);

Masca (0), Dubasin (0), Moyano (1);

Bastón (1).

Cambios Costas (1) por Viti, Cazorla (2) por Jimmy y Paulino (2) por Masca, min. 46.

Alemao (1) por Moyano, min. 71.

Lucas (2) por Costas, min. 77. Eldense Aceves (2);

Toni Abad (2), Dumic (1), Piña (1), Mateu (1);

Clemente (1), S. Ortuño (1), Timor (1), Chapela (2);

Juanto Ortuño (1), Bernal (2).





Cambios Poloni (1) por Juanto Ortuño y Dauda (0) por Clemente, min. 59.

Carlos Hdez (1) por Bernal y Capó (1) por Timor, min. 77.

Doué (s.c.) por Mateu, min. 85. Árbitro: Guzmán Mansilla (comité andaluz). Expulsó a Dumic (min. 70) con roja directa. Amonestó a los locales Colombatto y a los visitantes Timor, Clemente, Mateu, Dauda. Carlos Tartiere, ante 20.056 espectadores según los datos oficiales. El Oviedo salió consciente de que los resultados de la jornada le sonreían, que estaba a un simple triunfo de colarse en la tierra prometida. Quizás pesó eso, quizás la explicación fue más futbolística que mental: el Eldense propuso el partido que más se le atraganta a los de Carrión. Esperó atrás el conjunto alicantino, cerrando cualquier vía y logró que cada posesión azul se convirtiera en una sucesión de pases sin ritmo ni picante. Una propuesta monótona. Solo tres córner seguidos para los locales parecían meter a los de Carrión en el partido, pero solo fue un espejismo. No era el mejor Oviedo pero el panorama pudo cambiar a los 18 minutos. Tuvo que cambiar, para ser más exactos. Timor pisó por detrás a Dubasin. Una acción sin intencionalidad, seguramente, pero de un peligro evidente para la integridad del oviedista. Por resumir: una de esas acciones que pueden servir de ejemplo de una roja directa en una charla dedicada a los árbitros. A Guzmán Mansilla, que ya se le notaba algo achicado en el escenario, se le activó la amarilla en el bolsillo pero con el oído en el pinganillo para que alguien le mandara al revisión. A López Toca, el del VAR, no se le ocurrió que la entrada fuera para volver a analizar y se quedó en amarilla. Dio la sensación de que Guzmán Mansilla ya se fue del partido desde ese momento, consciente quizás de que se había equivocado de pleno. Aún con el enfado presente, el Eldense montó una contra de manual, una sucesión de pases rápidos que citaron a Chapela y Calvo en el área. El visitante recortó hacia dentro, el azul leyó tarde las intenciones, y del remate, al palo más cercano, nació un 0-1 que suponía para el Oviedo otra tarde de remar a contracorriente. Al gol y a la acción de la amarilla a Timor le siguieron un sinfín de parones y decisiones precipitadas de colegiado que lograron confundir a ambos equipo. Como el Oviedo no estaba para nada fino y el Eldense supo jugar sus cartas, el choque resultó tosco e impreciso. Justo lo que menos deseaba el Oviedo. Solo Bretones rompió la monotonía con una internada y definición al lateral de la red (debió buscar el centro antes) antes de la intentona final, con intentos de Luengo y Jimmy tras sendos rechaces desde la esquina que no encontraron un final feliz. Los primeros 45 minutos se consumieron entre los gestos de desesperación de Carrión en la banda, incapaz de entender lo que sucedía. Y con la certeza de que no esperaría más para mover su banquillo. No le tembló el pulso al jefe, que ordenó un triple cambio. Entraron Costas, Cazorla y Paulino por Viti, Jimmy y Masca. El Oviedo metió una marcha más al asunto. Fue más intenso el equipo azul pero su problema fue que apenas decayó el Eldense, que incluso se animó con posesiones más claras. Pero más por acumulación de talento que por juego fluido, el Oviedo empezó a tontear con el premio del gol. Dubasin no encontró socio en el área a su centro hacia atrás a los 58 minutos. A los 62, Bastón tocó lo justo el centro de Paulino, pero repelió Aceves. De inmediato, el cántabro se encontró un rechace que no pudo dirigir. Más clara fue la que controló Dubasin en el área, pero se enredó en la decisión hasta que le birlaron la pelota. No era un asedio, pero los acercamientos empezaron a ser habituales. En uno de ellos, Dubasin no llegó a rematar claro un centro de Paulino, despejó Aceves y Bastón fue al rechace. Cumic le trabó al rematar y la pelota salió de fondo. El VAR, esta vez sí, avisó al trencilla, que tras repasar la acción decretó penalti y roja para el defensa del Eldense. La corrección fue señalada a partes iguales entre López Toca y su mala conciencia. A partir de ahí, se volcó el Oviedo, a quien le esperaba el premio más especial, meter la cabeza en el play-off y que además estaba empujado por su gente. Dominó y dominó pero el Eldense se cerró con orden espartano. La tuvo Cazorla a los 83, en una falta en la frontal que se estrelló en el larguero. Hubiera sido demasiado bonito… El partido murió en el área del Eldense, Alemao gozó de otra opción pero se resbaló y Bastón no atinó en la última, pero sin premio. Sin el del triunfo y sin el de colarse en el play-off. Espera el derbi y el Oviedo ya sabe que aquí no es suficiente solo con reacciones a medias.