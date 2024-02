Asturias es un bonito sitio para visitar. Cada vez hay más personas que eligen al Principado como destino turístico, aunque muchas veces no hay tiempo de visitarlo por temas laborales o compromisos familiares. Pero el fútbol siempre es una buena excusa para viajar junto al equipo por las diversas ciudades de España.

Es el caso de Nicolás Herrera y Alejandro y Marco López, padre e hijo estos últimos, que se trajeron a Herrera, un amigo de Marco, hasta Oviedo para disfrutar del partido de su Eldense. Ataviados con todo tipo de ropa y banderas del equipo alicantino, animaron a los suyos sin cesar hasta que terminó el encuentro. "Vamos a todos los partidos que podemos porque somos muy hinchas del Eldense", comentó este grupo de aficionados, naturales de Elda, que tuvieron tiempo para disfrutar de "una gran ciudad" y de la gastronomía típica de la capital asturiana.

Su equipo, el Eldense, acaba de ascender, como quien dice, a Segunda División tras varias décadas fuera del fútbol profesional. Eso les da un aliciente para seguir a su equipo allá donde vayan, y en este caso tocó el Tartiere, "un buen campo" que ayer congregó 20.056 personas, una de sus mayores entradas desde que el ascenso azul en 2015, a excepción de los derbis. Lo vieron en zona local, pero sin ningún tipo de problema, dando un ejemplo de convivencia y deportividad.

Costas, de nuevo a la enfermería: su pierna duró 32 minutos

David Costas tiene un gafe con su cuádriceps izquierdo. Tras dos meses de baja desde que se lesionó el pasado 5 de diciembre en el Tartiere en el partido del Oviedo contra el Espanyol, el central volvía a tener ayer minutos con el conjunto azul. Entró en el descanso en sustitución de Viti, pero a los treinta y dos minutos de la segunda parte, el gallego se volvió a romper por el mismo sitio, el cuádriceps izquierdo. La afición no se lo podía creer. Uno de sus preferidos, de nuevo en el suelo del municipal carbayón. El jugador se encuentra a la espera de pruebas y será evaluado mañana, aunque todo parece indicar que se perderá los próximos partidos, en especial el próximo: el derbi. Quizá un regreso un tanto temprano, aunque el zaguero ya se entrenaba con normalidad y nadie se esperaba que esto podría volver a sucederle.

Carrión, todo al negro: el color talismán

Según varias revistas de moda, el negro es uno de los colores más usados por su sencillez y elegancia, ya que se considera que estiliza la silueta. El negro también transmite autoridad y poder, y se lo asocia con la inteligencia, haciendo que su portador se vea dominante. Le viene que ni pintado a Luis Carrión, entrenador del Oviedo, ¿verdad? Y es que da igual cuándo se vea al técnico catalán, que siempre va ataviado con ropa negra a excepción de las bambas. Ahí se permite una pequeña licencia.

En una entrevista del míster azul con LA NUEVA ESPAÑA, Carrión confesó que en el primer partido que dirigió como técnico del Oviedo fue de azul, partido que los carbayones perdieron contra el Valladolid. "Perdimos y ya cambié. Es porque me gusta el negro, no hay nada de manía o superstición. En la calle también suelo ir de negro", aseguró.

"Garra", la mascota más bailonga del Real Oviedo

La moda de las mascotas en los terrenos de juego españoles es reciente, pero sin duda ha calado entre los clubes del fútbol profesional. Es raro, de hecho, encontrar a alguno que no tenga uno de estos típicos hombres-disfraz que anime al público antes, durante y después del partido; y que participe en los diversos actos con niños que los equipos realizan. En el Oviedo tienen a "Garra", un curioso oso vestido con la camiseta azul que recientemente cambió de actor. Se preveía que el nuevo tardase en acostumbrarse al pesado disfraz, pero no ha sido así. De hecho, ayer durante la previa, no paró en ningún momento de bailar.

El Tartiere ya juega el derbi: cánticos y referencias al eterno rival

El Tartiere vivió ayer uno o dos encuentros a la vez –el derbi ya está presente–. El ambiente ayer en el campo fue de los potentes. Además de, por supuesto, animar a los suyos, el público quiso acordarse de sus vecinos, con los que jugarán el próximo sábado en El Molinón.

Fue un partido con muchas interrupciones, con polémicas protagonizadas por el VAR y con acciones de peligro por ambas partes, por lo que la animación fue un tanto complicada.

Pero en el ambiente sobrevoló un partido que ya se vive entre el oviedismo: el derbi. Los seguidores cantaron en varias ocasiones "clásicos" de los partidos de máxima rivalidad, además de echar mano de otras referencias para el eterno rival. Los jugadores fueron despedidos a lo grande antes de viajar a Gijón. El derbi ya se juega.