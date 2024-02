Santiago Homenchenko, centrocampista de solo 20 años de Peñarol, ha aterrizado hoy en Oviedo y se pondrá desde mañana a las órdenes de Luis Carrión en El Requexón.

"Muy contento de haber llegado, se hizo largo el estar aquí pero con ganas de ver a mis compañeros y de conocer la institución. He notado mucha pasión, un equipo con mucha mística y que la gente empuja. Me han demostrado mucho cariño en las redes y ya con el partido de este fin de semana, muy contento", dijo.

"El proyecto ilusiona, me gusta mucho la idea de venir aquí y siento que voy a crecer como futbolista y como persona. Soy una persona muy positiva, me gusta conocer gente y llevarme lo mejor de ellos. A mis compañeros les voy a brindar lo mejor y tendrán siempre a alguien que corra por ellos, correré por todos ellos dentro de la cancha. He seguido todos los partidos y estoy nervioso para que Luis me lleve para el sábado. Voy a dejar todo por este club para darle lo que pueda", aseguró.

El charrúa es una de las esperanzas del fútbol uruguayo, internacional en las categorías inferiores y seleccionado por Marcelo Bielsa en la selección sub-21. Mediocentro joven, Homenchenko viene al Oviedo para curtirse en El Requexón con vistas a jugar muchos años en el ecosistema de Pachuca.

Para el Oviedo, en concreto, el uruguayo ejercerá de refuerzo en la posición de Luismi, que no tiene un suplente claro, ya que Jimmy no es exactamente el mismo perfil de jugador. Además, el entorno de la ciudad deportiva azul aclara que podría jugar también de lateral izquierdo y de central, como ya lo está haciendo con Bielsa en la selección. Pero el Grupo Pachuca, muy en su línea de mercado, quiere que sea en la competitiva Segunda División donde la promesa se foguee.

A pesar de su corta edad, a Homenchenko se le vaticina una carrera prometedora. No es tanto una solución inmediata como una apuesta de futuro.

El charrúa es un centrocampista zurdo con un físico privilegiado, pero que también se defiende con el balón. Una de las cosas que más se valoran de él es su polivalencia dentro de los terrenos de juego. Ha actuado de pivote, de interior e incluso de lateral por la banda izquierda, pero se considera que por sus condiciones podría hacerlo bien en el centro de la zaga de cara al futuro, una posición en la que el Oviedo tiene actualmente dos bajas, la de David Costas y la de Rodri Tarín.