Bango, derbis en el cielo y en el infierno: así recuerda el famoso autogol del 95

Alejados de la naturaleza divisiva intrínseca al fútbol y especialmente a un derbi como el que enfrentará a Sporting y Oviedo en El Molinón el sábado, los hay que rehúyen la polarización y aguardan el partido ajenos a la tensión del resultado, pocos con más motivo que Ricardo Bango (Gijón, 1968). «Soy aficionado de los dos, lo veo como un partido bonito que me trae muchos recuerdos, casi todos ellos buenos», reflexiona Bango, exjugador de Oviedo –en dos etapas diferentes– y Sporting durante la década de los 90, en la que los derbis acostumbraban a jugarse en Primera División y no en Segunda, circunstancia que el excentrocampista confía en que vuelva a darse pronto: «Es difícil, pero algún año pasará. Van a estar los dos arriba hasta el final, eso seguro. Me haría muy feliz poder celebrar dos ascensos».

Bango, gijonés, se crió en un hogar sportinguista en el que, sin embargo, no existía aversión hacia el eterno rival («en casa, siempre se hablaba con cariño del Oviedo»). Siendo un adolescente, fichó por el equipo azul: «Fui al Oviedo porque me permitía jugar en el filial, mientras que el Sporting me ofrecía seguir en juveniles. Recuerdo mi fichaje con mucha alegría y mucha ilusión». Antes de ser profesional, Bango ya sabía lo que era jugar contra el Sporting Atlético en el Tartiere («lo recuerdo como un día muy especial y de mucha tensión, fue lo más parecido al profesionalismo que viví antes de subir al primer equipo»), una experiencia que le curtió hasta el punto de que despuntó en su primer derbi con el senior: «Era muy joven, tenía solo 18 años. Era un amistoso de pretemporada. Estaba nerviosísimo. Perdimos 3-1, pero le metí un gol de cabeza a Ablanedo».

Ese gol en el debut no sería el único de Bango contra el Sporting. Volvería a hacer diana contra el equipo rojiblanco en 1991, esta vez en el Tartiere y para ganar el partido. «Marcar en un derbi es una sensación inexplicable», confiesa al recordar un tanto de enorme trascendencia («fue una victoria clave para clasificarnos para la UEFA») y que no fue sino el preludio de la tarde más gloriosa de su carrera, la del famoso gol al Genoa que supuso la primera –y hasta ahora la única– victoria del Oviedo en Europa: «Tuve la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Cuando pienso en ello, se me viene a la cabeza mucha alegría. Fue un logro memorable en una época en la que, además, era mucho más difícil clasificarse a la UEFA porque había menos plazas».

Después de abandonar el Oviedo en 1992 para unirse, a razón de 375 millones de pesetas (2,2 millones de euros), al Sevilla de Bilardo, Simeone y Maradona («jugar con Diego fue inolvidable, era un compañero muy divertido, al que le gustaba hacer bromas y que las encajaba muy bien, era un chico muy espléndido con su gente») regresó a Asturias en 1995, esta vez para recalar en El Molinón, en una época en la que no estaba especialmente mal visto jugar en Oviedo y Sporting: «Yo no tuve ningún problema. Si eres profesional y respetuoso, el aficionado lo entiende. Aunque todavía hay oviedistas que me paran por la calle y me dicen: ‘Cuando te fuiste al Sporting, me enfadé contigo’. Pero no fue más allá, lo llevé bien».

Durante su etapa como rojiblanco, los derbis no fueron especialmente felices para Bango. En su primera visita al Tartiere con el Sporting, fue protagonista, para su desgracia, de una de las jugadas más recordadas de la historia del gran partido de Asturias: el famoso autogol en el minuto 89 que decantó el derbi a favor del Oviedo: «No he vuelto a ver casi nunca la jugada. Recuerdo que fue un centro desde la izquierda, intentó despejar un compañero, el balón cogió efecto y, al intentar sacarla, la toco y va para dentro. Pero no me costó mucho reponerme. Al partido siguiente, en El Molinón contra el Betis, la afición me recibió con mucho cariño desde el calentamiento y, además, metí un gol de falta».

Y en la siguiente temporada, otro recuerdo traumático vinculado al derbi. «En 1996 me expulsaron –rememora–. Hice una entrada fuerte, pero sin mala intención: me tiré con el pie por delante, el balón fue rodando por el gemelo de Manel y le acabé golpeando. En ese partido hubo decisiones extrañas. Dos minutos antes, habían expulsado sin razón a Dani Bouzas por doble amarilla. Esa noche, en el programa de García, hablé con el árbitro, que me reconoció que igual no estuvo muy allá en alguna decisión».

En 1998, después del nefasto descenso a Segunda División con la puntuación más baja de la historia de la Liga («fue un mal año, el equipo no estuvo a la altura y el club no acertó tomando ciertas decisiones»), Bango recorrió el camino inverso y regresó al Oviedo, donde, con los equipos en categorías distintas, no volvió a tomar parte en un enfrentamiento asturiano. Más de 20 años después de su retirada y habiéndolo vivido desde los dos lados, pocos entienden mejor que Bango lo que supone un derbi. Lo sintetiza en un sintagma quirúrgico: «Pura emotividad».