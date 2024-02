El esperado enfrentamiento entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo está cada vez más cerca. Programado para el próximo sábado en el estadio de El Molinón a las 18.30 horas, se trata de un nuevo capítulo del vibrante derbi asturiano, un encuentro que promete mantener en vilo a las apasionadas aficiones de ambas ciudades.

En este sentido, las autoridades de la Delegación del Gobierno han puesto en marcha un exhaustivo dispositivo de seguridad, siguiendo el ejemplo del enfrentamiento previo en el Carlos Tartiere. Para los seguidores del Real Oviedo que se desplacen a Gijón, se ha establecido un protocolo similar al utilizado con los seguidores del Sporting en la primera vuelta. Esto implica una reducción de tiempos en los procesos de viaje y acceso al estadio, una medida que seguramente aliviará las tensiones logísticas para los aficionados.

El acceso al estadio tendrá distintas modalidades dependiendo del grupo al que pertenezcan los oviedistas. Aquellos que formen parte del fondo de animación deberán presentarse en el aparcamiento del Carlos Tartiere a las 15.30 horas, donde serán sometidos a controles de seguridad antes de abordar los autobuses, que partirán a las 16.15. Esta medida tiene como objetivo evitar retrasos innecesarios en el ingreso al estadio. Por otro lado, los aficionados que hayan adquirido el paquete de entrada y autobús partirán posteriormente, a las 16.30 horas (deberán estar en el aparcamiento del municipal ovetense a las 15.45 horas), con la previsión de llegar al estadio gijonés una hora antes del encuentro.

Para aquellos seguidores que viajen por sus propios medios, se ha establecido un punto de encuentro en las inmediaciones del palacio de los deportes de La Guía, donde serán sometidos a los controles de seguridad antes de ser escoltados por las fuerzas de seguridad hacia los accesos del estadio. Allí además recibirán las entradas para asistir al partido.

Para abandonar el estadio, los seguidores del Oviedo deberán esperar a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado verifiquen que no hay peligro en las inmediaciones del estadio. Esto provocará que no tengan que estar esperando tanto tiempo como en pasadas campañas. Si el estadio está despejado unos minutos después del final del partido, pues saldrán, no hay una hora específica para ello.

Desde tempranas horas del sábado, las inmediaciones de El Molinón contarán con un importante despliegue de efectivos de la policía local y nacional. Además, se llevarán a cabo controles de alcoholemia aleatorios en los accesos, negando la entrada a aquellos que presenten signos de embriaguez.

La titular de la Delegación del Gobierno, Delia Losa, ha destacado el éxito del dispositivo implementado en la primera vuelta y ha elogiado el trabajo de coordinación entre las fuerzas de seguridad. Asimismo, ha agradecido a ambos clubes su contribución a unas relaciones cordiales que ayudan a mitigar las tensiones entre las aficiones.