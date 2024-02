"La ilusión está justificada: tenemos la mejor plantilla de la última década"

A Santiago García Barrero (Oviedo, 1961) le encanta el fútbol, pero durante sus doce temporadas de profesional no le dio más que disgustos. En Oviedo siempre fue sospechoso por tratarse del "fíu de Falín", histórico jugador azul que llegó a jugar en el Real Madrid. Padeció, además, una de las etapas más oscuras del club y se marchó en 1987, justo cuando iba a empezar lo bueno. También perdió mucho más que ganó en el Palencia, Logroñés, Levante y Avilés, donde decidió retirarse para dar un giro a su vida. Desde entonces compatibiliza el mundo de la empresa con su pasión por los deportes y sigue muy de cerca a su "querido" Oviedo. Nunca jugó un derbi en Primera División porque de aquella el Sporting "estaba en las estrellas", aunque lo hizo en algún amistoso y eran partidos "muy bonitos".

–Semana de derbi asturiano. ¿Recuerda los de su época?

–Para mí fue muy duro porque yo en el Oviedo solo jugué en Segunda y no éramos capaces de subir a pesar de rozar el ascenso. Encima convivíamos con un Sporting que se codeaba con el Madrid y el Barça para disputar la Liga. Cuando jugábamos algún partido amistoso no estábamos tan lejos, pero oficialmente sí. Ellos estaban en las estrellas y nosotros en el barro, convivíamos con su UEFA y nosotros jugando con el Calvo Sotelo. Ahora hay mucha igualdad, tanto futbolísticamente como de recursos.

–Se marchó del Oviedo para jugar en Primera y allí sí jugó contra el Sporting. ¿Era un partido más?

–Cuando sales a un terreno de juego quieres ganar. Jugué en todas las categorías y con 62 años sigo jugando pachangas. Jugué con noventa mil personas en el Bernabéu y ante una sola persona que estaba paseando por La Fresneda. Para mí, la exigencia siempre es la misma. En este caso sí que había un plus de emotividad, pero si cuando llegabas a la ducha sabías que lo habías dado todo, ahí estaba el éxito.

–Y del derbi del sábado, ¿qué espera?

–Queda mucho de Liga, no sería nada definitivo, pero creo que actualmente el Oviedo es mejor que el Sporting. Si tuviera que mojarme, creo que habrá victoria visitante.

–Usted jugaba otro fútbol.

–Sin duda. Era un deporte totalmente diferente, con campos imposibles, futbolistas muy duros y un juego totalmente diferente. En mi época ibas a Huelva y el central era el paisano más fuerte de la ciudad, con unas piernas y unos carrillos que metían miedo. Ahora parecen de carreras de caballos, mucho más finos y estilizados, como Sebas Moyano.

–¿Se identifica con él?

–No mucho, aunque me encanta. Es un futbolista explosivo que ha ido de menos a más. Inicia desde la banda y tiene conducciones que yo no tenía. Yo era más de tranco largo, era más potente. Me encanta su intensidad de trabajo, su solidaridad, se asocia muy bien con la gente de adelante... Yo dependía más de mis compañeros para asociarme.

–¿En qué era mejor García Barrero que Moyano?

–En el juego aéreo, porque nosotros jugábamos mucho más por arriba. Pero insisto en que está haciendo una temporada de menos a más y está siendo un pilar fundamental en el juego del Oviedo.

–Sebas mete goles, ¿usted?

–Yo tenía llegada, remataba muy bien, siempre terminé las temporadas metiendo goles, pero no era muy goleador.

–¿Cómo ve a su querido Oviedo?

–Siempre tienes una ilusión, pero es verdad que la de esta temporada es la más fundamentada de los últimos años porque es la mejor plantilla de la última década. Hay mucho fondo de armario y mucha gente con calidad. Da esperanza que son gente con experiencia para momentos importantes.

–¿También de cara al play-off?

–Especialmente de cara al play-off. En situaciones con opciones para subir nos les va a temblar el pulso porque son gente con bagaje en categorías superiores. Los reservas que tenemos son imbatibles. Me da pena porque tenía muy buena relación con Cervera, pero el equipo está con la flecha para arriba y se podría decir que es una temporada propicia porque no veo plantillas muy superiores a la del Oviedo.

–Hablando de Cervera, ¿le gustaba su fútbol?

–Cuando eres un amante del fútbol te gusta ver goles y partidos muy abiertos. Es lo que más echo de menos en el fútbol actual. Que no prescindan de las áreas porque las posesiones tan largas son un poco aburridas. Sería absurdo decir que no me gusta más el fútbol ofensivo y de calidad, pero al final todo es respetable.

–Si tuviera que elegir a tres jugadores del Oviedo actual, ¿con quién se quedaría?

–Tengo devoción por jugadores como Jimmy, Viti o Lucas... De los de aquí. Son chavales que nos representan y que son gente íntegra. Son muy buenos futbolistas y sus formas son de deportividad y son el compendio de los valores que querría tener cualquier chico de la cantera. Tienen una actitud extraordinaria y compiten muy bien. Jimmy es el Guardiola del Real Oviedo, jugaban muy parecido, solo que sin los mismos compañeros.

–Si pudiese introducir un futbolista del Oviedo de su época en el de ahora, ¿cuál sería?

–Berto, sin duda. Podría jugar en cualquier sitio, Berto y otros diez. Nos dio todo, era una máquina.