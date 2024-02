Luis Carrión encara una de las semanas más especiales desde que llegó al Real Oviedo, la del derbi asturiano, con las habituales dosis de tranquilidad y optimismo. Es un partido especial y el equipo de Carrión quiere mostrar su fortaleza.

Bajas en el equipo. “Luismi no llega. Los demás, todos bien”.

Homenchenko. “Viene con ganas. ha entrenado e irá convocado. Es un tío listo, con hambre y ganas. Entiende el juego, viene de trabajar con Bielsa. Nos puede dar salida de balón, control, trabajo defensivo… Lo que he visto está muy bien. Viene con todas la ganas del mundo, eso es lo más importante”.

El ambiente del derbi. “Es natural, lo vives en al ciudad, ves el sentimiento. Cuando estás dentro estás más implicado en analizar el rival, cómo hacerle daño. Queremos ganar, en eso pensamos”.

Bajas en el Sporting. “Influye tanto como cuando nosotros las teníamos. No pensamos en eso, el que salga seguro que está capacitado en hacerlo bien. Saldrán jugadores diferentes, Cote y Pablo no tienen las mismas característica, hay que analizar todo”.

Cambios en el once. “Estamos viendo cosas, analizamos según el modelo de juego de ellos, así tomaremos la decisión. Tenemos tanta gente bien… Trataremos de elegir el mejor once. También para hacer cambios en la segunda parte”.

¿Cambio de plan? “Nuestro plan es el mismo, pero tenemos más responsabilidad con la gente. Los que vinieron a Ferrol, a Santander, los que vienen a apoyarnos cada día… Es un elemento más de motivación. Habrá gente que sea muy feliz si ganamos”.

Qué partido se espera. “No sé si será cerrado… No hemos hecho partidos cerrados, queremos atacar y hacer daño. Habrá tensión, pero queremos ir a por el partido, a ganarlo. Si no lo logramos, que sea intentando ganar. Es nuestra mentalidad. Yo, antes del partido, me imagino un montón de cosa que saldrán bien… luego el rival se mueve. Quiero un equipo con personalidad, haciendo las cosas que debe hacer para ganar no para no perder”.

Apoyo. “Espero mucha gente de azul ilusionada. También que los que salgan de azul lo hagan bien, que podamos ganar y celebrarlo con nuestra gente ante un rival que está por encima y que podemos adelantarlo y ganarles el golavaerage”.

Dos mitades diferentes en resultados. “En los equipos siempre hemos metido muchos goles del minuto 65 en adelante. Las cosas no son casualidad. Influye también el tipo de jugador que sale, los decisivos lo hacen al final. Nos gustaría empezar como el partido del Endelse, ir ganando 0-3 en el minuto 20. Hay que competir bien 98 o 100 minutos”.

El Sporting. “Tiene un entrenador que lo hace bien, son competitivos, son capaces de salir y también de elaborar cuando pueden. El resultado de Zaragoza es anecdótico. Están por encima porque han hecho las cosas un poco mejor, queremos adelantarlos”.

Cómo lo vive el entrenador. “Estoy tranquilo, pero tengo ganas, Sería importante devolver a la gente lo que nos muestran cada día. Hay que hacer muchas cosas que ya hemos hecho antes, y mejor. Estamos capacitados para ello. Siempre se dice lo de cabeza fría y es difícil… Me gustan los equipos que sienten, no nos pasemos de revoluciones pero con energía. Intentar disfrutar ganando”.

Los cambios: los planea o improvisa. “Yo siempre me hago una idea del partido que a veces se va a la mierda en el minuto 5… Entiendes que va a ser de una forma y luego no es así. En otras piensas cómo vas a hace daño y sí se cumple. Con el rival más cansado siempre puedes hacerle daño. Tan importante es el jugador que sale de inicio como el que hace 30 minutos. Planeas algunas cosas y a veces salen”.

Centrales sin Costas. “No los pusieron fácil Jaime (Vázquez) y Marco (Esteban), además de Homenchenko y Luismi que pueden jugar ahí. Hay que apostar por los de casa. Estamos tranquilos juegue quien juegue”.

El derbi en casa. “Mi hija me mete presión, porque en su clase son la mitad del Oviedo y la mitad del Sporting. Que el lunes vaya con el pecho hinchado por haber ganado”.