Santi Cazorla, al descubierto antes del derbi: "El Oviedo es el club de mi carrera en el que más presión noto"

Ante un derbi de película, un guion taquillero. El que representa Santi Cazorla, "El Señor de los anillos" del Oviedo, el hombre con más relumbrón internacional, no solo del equipo sino de toda la Segunda División. Nadie como él para representar "El retorno del rey": en sus últimos coletazos (aunque en esta conversación con LA NUEVA ESPAÑA no descarta seguir un año más), un desafío de altura, su primer derbi asturiano como profesional. Santi Cazorla, la estrella más reconocible, asume las horas más ilusionantes de la temporada del retorno a su casa.

–¿Cómo está?

–De la lesión estoy totalmente recuperado, es verdad que me falta tener más ritmo, pero ya me voy encontrando mejor. El míster me va dando minutos y el día a día también te ayuda.

–Vaya faena la lesión.

–Pues sí… No me había perdido ningún entrenamiento, y a mí me encanta entrenarme. Fue un palo porque me encontraba bien. Fue en un entrenamiento en una acción que no me esperaba y además luego se me complicó más de la cuenta. Parecía que sería para 2 o 3 semanas y no fue así. Pero ya estoy a tope.

–¿Qué conclusiones saca de lo que va de temporada?

–Ha habido dos partes. Un mal inicio, en el que tenemos gran parte de culpa los futbolistas. Con Carrión cambió el estilo y dio confianza a los futbolistas, y al final todo se basa en los resultados. Vamos ganando, escalando y todos tenemos más confianza.

–El equipo tiene buena pinta.

–Noto a la gente ilusionada. Siempre he estado en contacto con oviedistas y con gente del club y veías cómo algunas veces te quedabas a las puertas del play-off. Pero este año notas algo diferente: el ambiente, los 21.000 abonados, lo que transmite el equipo… La gente va al Tartiere contenta, sabe que el equipo le da motivos para creer.

–A sus 39 años, una experiencia nueva: jugar en el equipo del que es seguidor.

–Sí, es algo nuevo. Puedo decir que el Oviedo es el club de mi carrera en el que más presión noto.

–Lo dice un doble campeón de Europa y que ha jugado Champions y en la Premier...

–Es algo muy personal, es porque yo me lo exijo así. Mucha gente no lo entiende. Yo me autoexijo mucho y cuando doy el paso de volver a casa es para sumar. No quiero homenajes, quiero que se me recuerde porque participé y sumé en el equipo. En eso me centro, me autoexijo más que en otros clubes porque es mi casa. Pero también intento disfrutar.

–¿En el campo, metido en el juego, nota esa presión extra?

–Noto algo diferente a otros estadios. Yo era recogepelotas del Oviedo con 9 o 10 años. He crecido con el Oviedo y era mi sueño desde niño: poder jugar en ese estadio. Ahora lo he conseguido y siento cosas diferentes que no he experimentado en toda mi carrera.

–El gol de Paulino ante el Leganés lo celebra más que alguno de las Eurocopas…

–Sí, sí (risas). A veces me doy cuenta de que actúo como un aficionado más, como si estuviera en la grada. Era el minuto 90, un partido importante, ante el líder, que habíamos jugado muy bien… Y ver 20.000 así de contentos me hizo sacar esa rabia interior de aficionado. Son impulsos que no puedo controlar.

–Ya se le habrán ido las dudas futbolísticas de este regreso.

–Sí. Me costó al principio porque llevaba meses sin competir y era un cambio de Liga importante. Pero yo era consciente de que si me cuidaba el ritmo mínimo lo iba a coger. Me fui encontrando mejor poco a poco y los compañeros, el cuerpo técnico y los médicos me han ayudado mucho.

–Debuta contra el Valladolid y el equipo recibe un gol a los pocos minutos. ¿Qué pensó?

–Imagínese. Salí con la ilusión de un niño, eché una carrera a presionar al portero que casi ni podía volver… (risas). Es que llevaba varios meses sin jugar y se notaba. Y nos mete Marcos André ese golazo por la escuadra. Recuerdo el debut con cariño por la ovación de la gente, pero también frustrante porque era un momento complicado.

–¿Cómo es Santi cuando llega a casa? ¿Desconecta de fútbol?

–Que va, estoy muy pendiente. Soy un loco del fútbol, veo partidos de Primera, de Segunda, de la Premier… Todo lo que me echen. Soy un enfermo, ya me lo dice mi mujer. Rstá de fútbol hasta las narices y encima mi hijo que también le gusta mucho pues se junta conmigo (risas). No desconecto, que va. Hace poco vi de lunes el Valladolid-Racing de Santander y mi mujer no daba crédito. Yo siempre he vivido 24 horas para el fútbol.

–¿Qué es lo más negativo de jugar con 39 años?

–Levantarte a veces y tener dolores. Lo demás es todo muy bonito.

–¿Le duele mucho?

–Tengo dolores que ya son crónicos, son muchos años al más alto nivel y muchas lesiones arrastradas. El cuerpo lo nota. Hay días que te levantas y dices "hoy me va a costar entrenarme". Es fundamental tener mejor la cabeza que el cuerpo: saber en qué momento estás, aceptarlo y adaptarte.

–¿Tiene alguna rutina para frenar esos dolores?

–Solo cuando llego a El Requexón. En casa me levanto, visto a mis hijos para ir al colegio, los bajo y ya cuando llegó a El Reque hago mi tarea. Y de tarde hago trabajo de recuperación, con máquinas.

–¿Qué hace el Santi de 39 años que no hacía el de 25?

–Pues todo el protocolo para entrenar. Ahora llego dos horas antes del entrenamiento, me trato, paso por el gimnasio, al final del entreno hago pesas… Con 25 años juegas todos los días, no tienes dolores. Y la alimentación la cuidas mucho más, claro. Es clave para alargar tu carrera.

–Carrión: ¿Cómo fue su llegada?

–Con Cervera no pude participar y era frustrante. Pero lo que más me preocupaba no era tanto los resultados como que veía un vestuario triste. No me gustaba nada. Si venir a entrenar te supone no ser feliz… A la larga te va restar. Eso fue lo que cambió con Carrión, que la gente viene contenta, se ríe en el día a día. Disfruta. Es un cambio radical; primero cambió el humor, luego llegó la mejora futbolística.

–¿Qué informes recibió de Carrión?

–Justo antes de que anunciaran a Carrión me escribe Pepe Reina, que es amigo íntimo del míster. Fue justo antes de cenar, me acuerdo bien. Y me dice: "Enano, va Carrión para allá. Es un fenómeno, cuídamelo que vais a disfrutar". También Xavi y su staff me hablaron maravillas de él. Desde el primer día el trato en lo personal es excepcional. Puedes hablar con él de cualquier cosa, pero cuando tiene que apretar y parar el entrenamiento lo hace.

–De la plantilla, ¿qué le ha sorprendido?

–Hay muy buenos futbolistas. Colombatto, por ejemplo, que no mucha gente lo conocía antes de llegar y mire el rendimiento que nos está dando. Es parecido a lo que vimos con Brugman. Pero yo me quedo con los de casa. Ves el rendimiento de Jimmy en los últimos partidos, de Viti como lateral, de Lucas, el talento de Borja… Me alegro de que les vaya bien y estén disfrutando de este momento.

–¿Y algún rival que le haya llamado la atención?

–Rival, ¿eh? (Se piensa la respuesta). Mira, me gustó mucho Iván Sánchez, el extremo del Valladolid. Contra nosotros me pareció espectacular.

–El derbi, ¿qué supone para usted?

–He jugado muchos cuando era pequeño y ya en categorías inferiores son especiales. Me tocó ver el de casa de la primera vuelta vestido de calle y me moría de ganas por jugarlo. Ir a Gijón, ver al ambiente aunque sea hostil será una bonita experiencia.

–¿Qué partido visualiza?

–Como la mayoría de derbis, un partido cerrado, que se decidirá por detalles, por estar concentrados. Estamos concienciados de cómo debemos afrontar el partido. Tenemos confianza por lo hecho en los últimos meses.

–¿Cómo se le dieron los derbis de pequeño?

–He jugado muchos, un poco de todo. Eran partidos muy igualados. En mi generación ellos tenían a Javi Fuego, con el que tengo una magnífica relación, a Pedro Santa Cecilia… Tengo mucha relación con muchos que jugaban en el Sporting porque luego coincidíamos en la selección asturiana que quedamos subcampeones de España.

–¿Un derbi especial que recuerde?

–Uff, pues no sé decirle. Habría que preguntarle a Robertín y Piero (excompañeros en las categorías inferiores) que son como wikipedia (risas). Sí les marqué algún que otro gol. Mi saldo con el Sporting estará al 50 por ciento supongo…

–En cada partido fuera de casa, la afición rival le ovaciona. ¿Qué espera en El Molinón?

–No, no espero que me ovacionen… (risas). Pero es normal, ¿eh? No me enfada, ni mucho menos. Ya he ido con otros equipos y recuerdan que soy de la cantera del eterno rival. Me gusta que cada un mire por lo suyo desde el respeto. Yo nunca he tenido malas palabras hacia el Sporting, miro por lo mío y solo deseo lo mejor para el Oviedo. Me reciban como me reciban es respetable.

–¿Va a jugar algún derbi en el Tartiere?

–¡Ojalá! Lo dije en la primera vuelta: "Me va a tocar jugar el año que viene porque no quiero perderme esto". Tiene que ser increíble. Siempre y cuando pueda dar un nivel, el cuerpo me respete y quiera el club, yo no me cierro la puerta a seguir el año que viene.

–La última pregunta: minuto 90 en El Molinón, 0-0 y hay una falta en la frontal a favor. ¿Qué hace?

–Pues apoyar al que vaya a tirarla, ¡como si la mete Bretones! Si hay una falta y llega Moyano o Seoane y me la piden tirar y tienen confianza seré el primero en ayudarles y no buscar alimentar el ego. Claro que visualizo ganar en el último minuto, pero me da igual quien marque.

(En el momento de la respuesta de la falta pasa Luis Carrión cerca y Cazorla, entre risas, añade un último comentario: "Lo que no podría es tirar un penalti en el último minuto, ¡porque el míster me tiene el cuarto de la lista!". Carrión responde tras una carcajada: "Los penaltis, mejor para los delanteros").