En la presentación de Santiago Homenchenko, Agustín Lleida, director general del Oviedo, habló de diversos temas de la actualidad azul. Entre ellos, la posición del club de cara a la candidatura encabezada por Gijón para el Mundial de 2030. Lleida fue claro: “Hay mucho ruido sobre eso, hubo una comida que fuimos invitados por la Federación, es nuestra labor tener buena relación con los estamentos. Después de eso no ha habido ni una conversación ni propuesta ni acercamiento. Es más ruido que otra cosa. No tenemos nada que ver con la candidatura 2030. No estamos en contra, no es algo nuestro: no ha habido conversaciones, se nos mete pero no estamos dentro. No hemos tenido ningún acercamiento de ninguna candidatura, esa es la situación real. Se ha hecho ruido, pero esa es la situación a día de hoy”.

Además, el director general explicó la posición del Oviedo respecto al último arbitraje en El Molinón, en el que pidió dos penaltis en el área del Sporting: “A nivel público no vamos a hacer nada, respetamos a los árbitros. Y, a nivel interno, haremos lo que debemos hacer para defender los intereses del Oviedo., Los árbitros son personas y, al final, el fútbol siempre compensa. haciendo las cosas como las estamos haciendo nos irá bien, hay que pensar en lo que viene, en el Burgos, en las 16 finales. Lo que pasó ya queda atrás, hay que centrarse en el siguiente partido”.