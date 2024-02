Santiago Homenchenko, el último jugador en llegar al Oviedo, vivió ayer el acto de bautismo en el Carlos Tartiere. El uruguayo señaló que "desde el primer momento supe que quería venir aquí. Fue todo muy rápido y limpio. Esta es la quinta mejor Liga del mundo. Me he llevado las mejores sensaciones estos días". El centrocampista, que también puede actuar en el centro de la zaga, señaló a Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, como una figura clave en su llegada en el mercado invernal: "Marcelo me ayudó muchísimo a aprender el oficio de zaguero y me comentó cómo iba a ser este fútbol y tener la intensidad necesaria para competir. Seguiré aprendiendo de los defensas del Oviedo. Mis esfuerzos en el campo siempre estarán garantizados, se lo demostraré a mis compañeros en el día a día".