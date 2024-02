Carrión tira de fondo de armario: "Hay piezas de sobra y el once será bueno"

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, tiene por delante esta tarde una tarea complicada: sacar los tres puntos en casa contra el Burgos (16.15 horas). El técnico catalán llega de perder la semana pasada en Gijón contra el Sporting en un partido en el que los azules fueron "superiores" y afronta esta nueva jornada con las bajas de Colombatto tras sumar cinco tarjetas amarillas, y Paulino, con molestias.

El rival, un Burgos en buena forma a las órdenes del ex técnico oviedista Jon Pérez Bolo. El conjunto blanquinegro ocupa la novena posición de la Segunda División con 39 puntos, justo por encima del Oviedo, que cuenta con 38.

Sin embargo, parece que la escuadra carbayona llega para el partido en el Tartiere con ánimos. Poco queda ya del duro 1-0 encajado en Gijón. "No me ha costado nada levantar los ánimos de mis jugadores. Nos fastidió la derrota, pero hemos analizado el partido y tenemos claro el camino. Nos ha ido bien desde que llegué y así seguiremos. Después de perder hay que ganar", dijo ayer Luis Carrión en El Requexón en la previa del último entrenamiento del Oviedo antes de enfrentar al conjunto castellano.

Un equipo contra el que Carrión pretende "no recibir goles pronto". "Trataremos de llevar el peso del partido en todo momento".

La lástima es que el Oviedo cuenta con bajas importantes. Las de Colombatto por acumulación de tarjetas, y Paulino dificultan el dibujo, aunque para Carrión "no es un problema". "Valoraremos lo que tiene Paulino. Parece que arrastra un golpe del día del Sporting y tenemos que ver. Luismi vendrá fijo y para Álex Millán es un poco pronto. De todos modos, tenemos piezas para suplir las bajas. No tendremos problema y el once que salga será bueno", prometió.

El técnico catalán quiso acordarse también de su ex compañero de equipo y entrenador rival, Jon Pérez Bolo. "Lo conozco muy bien porque jugué con él. Sé que entrenó aquí y muchos de los futbolistas le conocen, es un gran entrenador", dijo.

El Oviedo busca con esta victoria regresar a la zona del play-off, o por lo menos, engancharse a ella. "Si quieres estar arriba no te puedes permitir estar varios partidos sin ganar. Queremos los 41 puntos. Recuerdo la derrota en Miranda. Ahora queremos hacer lo mismo; arreglarlo con una victoria. Ahora llega una racha de partidos en los que el equipo está capacitado para sacar puntos. Es importante porque son rivales que están en la parte alta y pueden ser decisivos al final de la temporada", dijo el técnico.