Un ciclón llamado Oviedo: los azules golean al Burgos y vuelven a mirar arriba (5-0)

Tiene una virtud este Oviedo de Carrión que quizás no se ha destacado lo suficiente, tapada a veces por otros halagos - todos merecidos- en cuanto a su juego. Y es que este Oviedo es un equipo sin complejos, que nunca amarra. Empieza el partido y pone sus cartas sobre la mesa. Hay días en los que no está tan atinado, pero va a muerte con su mano. Hay días, en los que sale con dos ases de primeras y todo fluye. Ayer fue de los segundos, empezó con buen pie, siguió mejorando y, una vez golpeado al rival, no dio ni un paso atrás, siguió dando hasta dejarlo KO (5-0). La vuelta del "jorobu". Si el choque ante el Burgos era una prueba al autoestima post derbi, la goleada vuelve a situar a los de Carrión como lo que son: un señor equipo que está en posición de pelear por todo.

Real Oviedo 5-0 Burgos GOLES: 1-0 , min. 14: Moyano. 2-0 , min. 43: Seoane. 3-0 , min. 45: Moyano. 4-0 , min 53: Moyano. 5-0 , min. 89: Bastón (penalti).

, min. 14: Moyano. , min. 43: Seoane. , min. 45: Moyano. , min 53: Moyano. , min. 89: Bastón (penalti). REAL OVIEDO: Leo Román (1); Viti (2), Luengo (2), Calvo (2), Bretones (2); Jimmy (3), Cazorla (3); Dubasin (2), Seoane (3), Moyano (3); Alemão (2)

Leo Román (1); Viti (2), Luengo (2), Calvo (2), Bretones (2); Jimmy (3), Cazorla (3); Dubasin (2), Seoane (3), Moyano (3); Alemão (2) Cambios: Masca (1) por Dubasin, min. 56. Bastón (1) por Alemao, Homenchenko (1) por Cazorla y Borja Sánchez (1) Moyano, min. 70. Lucas (1) por Viti, min. 77.

Masca (1) por Dubasin, min. 56. Bastón (1) por Alemao, Homenchenko (1) por Cazorla y Borja Sánchez (1) Moyano, min. 70. Lucas (1) por Viti, min. 77. BURGOS: Caro (1); Borja (1), Córdoba (1), Elgezabal (0), Matos (0); Mumo (0), Atienza (1), Curro (1); Ojeda (0), Niño (1), Montiel (0).

Caro (1); Borja (1), Córdoba (1), Elgezabal (0), Matos (0); Mumo (0), Atienza (1), Curro (1); Ojeda (0), Niño (1), Montiel (0). Cambios: Álex (1) por Mumo, min. 46. Bermejo (1) por Montiel, Appin (1) por Ojeda y Espiau (1) por Niño, min. 56. Grego (1) por Atienza, min. 60.

Álex (1) por Mumo, min. 46. Bermejo (1) por Montiel, Appin (1) por Ojeda y Espiau (1) por Niño, min. 56. Grego (1) por Atienza, min. 60. ÁRBITRO : Ais Reig (colegio valenciano). Amonestó a los locales Dubasin y Moyano.

: Ais Reig (colegio valenciano). Amonestó a los locales Dubasin y Moyano. CARLOS TARTIERE: 17.813 espectadores.

Las sombras del derbi planearon de inicio y, quizás por eso, el Oviedo se encargó de disiparlas en un par de minutos. Salió el equipo de Carrión especialmente activo, con novedades en el once, todas ellas enchufadas. Cazorla hizo de pivote junto a Jimmy y no tardó en hacerse el jefe. Seoane entró en la media punta para recordar por qué su fichaje fue considerado por muchos como uno de los más importantes en Segunda. Tarde, pero por fin se vio al Seoane de Huesca. Y Alemao se situó en punta relevando a Bastón. Luego hablaremos sobre el brasileño.