No fue una victoria más: la marca histórica que logró el Oviedo ante el Burgos

Más aún que por lo intrínseco del juego –al fin y al cabo, siguen dirimiendo once contra once, con balón por medio, igual que al principio–, el fútbol evolucionó, o involucionó, por lo emocional del entorno. En origen, las victorias no provocaban tanto desvarío, como las derrotas no inducían a tanta frustración.

Además, hace casi un siglo, cuando la Liga surgía, no era competición preponderante. Del mismo modo que su creación se justificaba por el incremento de ingresos, las críticas azuzaban por el hartazgo que tantos partidos podían causar en la afición. Así se ponía de manifiesto, por ejemplo, el día que el Real Oviedo, al mando del checo Antonin Fivebr, obtenía en casa su primer triunfo liguero, precisamente ante el Sporting de Gijón y de forma abrumadora (6-2).

Aquel 24 de febrero del año 1929, el Teatinos acogía bastante menos público (7.277 pesetas en taquilla) que cuatro meses antes, con la visita gijonesa valedera para el Campeonato Regional, que dejaba una recaudación de 23.283, el triple.