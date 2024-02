La sorprendente historia de Saray, del Oviedo Femenino: "A mi madre le daba miedo que fuera portera y me apuntó a kick boxing"

Saray Vázquez (Valladolid, 2006) vive su primera experiencia lejos de su casa a los 17 años, compaginando la pelea por la portería del Real Oviedo Femenino con estudiar Segundo de Bachiller. Está siendo un año de contrastes, con lucimiento en la Copa y algunas fases esperando su oportunidad en el banquillo. Ella saca conclusiones positivas mientras explica su original historia en el fútbol.

–¿Cómo está llevando la temporada?

–En lo personal, la temporada no empezó de la mejor manera, pero el trabajo da su recompensa. Actualmente sí me veo bien. Con confianza, sobre todo con el equipo, que veo que confían en mí.

–¿Cómo lleva cuando no le toca jugar?

–A todas nos gusta jugar, pero hay épocas que os toca hacer banquillo. No soy impaciente. Hay que esperar tu momento porque siempre llega. Si bajas los brazos no llegan las oportunidades.

–¿Y a nivel colectivo?

–Empezamos bien el año, pero luego llegaron dos tropiezos que nos complicó todo. La clave es que no hay que bajar la cabeza, seguimos ahí. Quedan 8 partidos, nos podemos meter, hay que creer hasta el final,

–Hablemos de su carrera. ¿Cómo empezó?

–Gracias a una amiga de mi madre, que fue la que me apuntó a jugar. Yo quería ser portera y mi madre no quería. Empecé en el Tordesillas. El primer día, el entrenador me dijo que jugara de delantera y me pasé 4 días llorando porque yo lo que quería era ser portera. Lo tenía claro y lo logré

–¿Y esa obsesión por la portería?

–Por mi padre; él también fue portero. Y a mí desde muy pequeña me llamó la atención.

–¿Nunca ha probado en otras posiciones?

–Siempre he sido portera, pero e el Atlético de Laguna jugaba entre el A y el B y cuando me tocaba con el segundo equipo, me ponían de delantera. Marqué 7 goles ese año.

–¿Le costó a su madre acostumbrarse a lo de la portería?

–A ver, ella lo que quería era que hiciera deporte, y también hice voleibol algún tiempo. Lo de la portería es que lo pasa mal por si me pasa algo. Todavía hoy en día se pasa la mitad de los partidos paseando, sin mirar al campo. Al principio sufría más, eso sí.

–¿Hizo más deportes además de fútbol y volley?

–También practiqué kick boxing. Eso también fue cosa de mi madre. Le daba miedo que me pusiera de portera y me apuntó a kick bosxin (risas). Así aprendía a defenderme, decía.

–¿Y le fue bien?

–Me gustaba y acabé yendo al campeonado de España y quedé segunda. Luego, cuando estaba en el Parquesol lo dejé porque era complicado poder compaginarlo con el fútbol.

–¿Cómo llegó al Oviedo?

–Tenía una situación complicada en el Parquesol, quería salir y me surgió la opción del Oviedo. Me convenció por cercanía con mi casa, porque tiene residencia y por cómo insistieron en mi fichaje. Me convenció como destino para mi primer año fuera de casa.

–¿Cómo pasa el día a día?

–Va rápido. Entre entrenamientos, clases, estudiar… Quiero acabar este año Segundo Bachiller y el año que viene aún no he decidido qué estudiaré, quizás ciencias del deporte o magisterio… Algo haré.

–¿Dónde acabará el equipo?

–Ojalá que en el play-off de ascenso. Sé que es difícil, pero confío, hay que creer hasta el final, quedan 24 puntos en juego y pelearemos por nuestra meta.

–¿Y el año que viene?

–No lo sé. A ver cómo termina la temporada y ya veremos. Yo estoy contenta aquí, pero que analizarlo con calma.