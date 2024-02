La voz del vestuario del Oviedo en defensa del equipo: “Con esta gente me voy a la guerra”

La derrota en Valladolid, 3-0, fue un golpe duro a las aspiraciones del Real Oviedo por estar en los puestos de play-off. Pero hay tiempo de sobra para enderezar el rumbo. La autocrítica ha sido instantánea y ya todos miran al duelo del sábado ante el Levante (18.30 horas) para buscar la reacción. Y entre las palabras de críticas al juego, una voz fresca en el vestuario que defiende la labor de los futbolistas. Es la de Álex Millan, que se estrenó en una convocatoria tras superar la grave lesión de rodilla que se produjo el pasado verano en México. Para Millán, hay que confiar en este Oviedo. “Yo tengo mucha confianza en este equipo, porque a los compañeros los veo trabajar. Con esta gente me voy a la guerra”, expuso esta mañana el delantero en la sala de prensa de El Requexón.

“Llevamos 28 partidos jugados y sabemos lo que significa jugar fuera de casa. En Segunda, cualquier partido es complicado y hay que buscar la regularidad lejos del Tartiere. Creo que encontraremos esa dinámica de puntuar fuera. El Levante es un buen equipo, pero hemos demostrado que contra esos equipos podemos jugar muy bien”, añade Millán.

El atacante se considera ahora “mejor futbolista” tras superar su lesión: “Vuelvo mejor porque he tenido mucho tiempo para pensar. Siempre he trabajado mucho, pero cuando te pasa esto hay que cambiar la mentalidad. Soy mejor jugador por todo lo que he pasado y tengo muchas ganas de ser importante”.