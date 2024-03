¿Dónde están los que dudaban?

EN IMÁGENES: Ambiente y partido de un Real Oviedo-Levante pasado por agua

Admitámoslo: quien más quien menos dudó del fichaje de Santi Cazorla por el Oviedo. Sí, ahora es fácil subirse a un barco ganador, ahora Cazorla enamora, ahora saca faltas que da gusto y ahora las pone cómo y dónde quiere. Pero hubo dudas. Justo es decir que todo el oviedismo se vino arriba tras aquella operación relámpago en agosto, pero más bien por lo icónico de la jugada tras décadas de rumores de chigre. Que si volvía, que si no. Pachuca lo logró: movimiento para la historia. El "8" estampó su firma y se hizo la locura, sí, pero, ¿cuántos pensaban en el entorno del oviedismo que el pequeño mago, además de vender camisetas, iba a ser diferencial en el campo? Pocos. Había quien decía que con verle unos minutos con la camiseta del Oviedo el fichaje estaría amortizado. Existía, también, una mala experiencia tras la vuelta de Michu, ilusionante en la autoestima colectiva un año después de regresar del barro, pero poco productiva en lo deportivo. Se rumiaban, en fin, muchísimas dudas por la edad de Cazorla y su estado físico tras años de lesiones.

Existían pocas certezas fuera, por supuesto, y también dentro. Pero, probablemente, uno de los pocos que no tenía ningún titubeo era él mismo. El propio Cazorla repitió varias veces, durante los meses y meses que habló con el Oviedo –Martín Peláez era y es su hombre de confianza–, que no regresaría como mera comparsa. Que no estaba dispuesto a ser un jugador decorativo, un mito vestido de corto que visita peñas, se hace fotografías y solo sale en los vídeos promocionales. De no verse capaz de aportar en una categoría tan complicada como Segunda División, no regresaría al club de su vida, sostuvo en aquellas conversaciones.

Y la cosa, tomada la decisión de volver, empezó muy torcida, porque el equipo arrancó fatal y para Cervera, aunque no lo dijese de forma directa, tener a Cazorla en la plantilla era un problema. No un bendito problema, como dice Carrión cuando le preguntan cómo acoplar a todo el mundo, si no un problema de verdad. Que no lo quería, vamos. Eso fue hace meses. Hoy y ahora, Carrión mediante, ya no hay ninguna duda: contar con Cazorla es un espectáculo y verle jugar en el Tartiere bien vale pagar una entrada un día gélido de marzo. Veremos cuando dura la gasolina, pero de momento ya ha merecido la pena. El "8" es diferencial únicamente dando pases de un lado a otro. No le hace falta ni conducir el balón. Lo suyo es otro nivel. Se vio ante el Levante, con un par de envíos que acabaron en gol y en una remontada que fue un subidón en la capital.

Su influencia no acaba en el campo. Fuera es necesario por su comportamiento, siendo un enlace directo, además, de la plantilla con la directiva. Para el resto de jugadores es un ejemplo y para los de la planta noble supone un filtro perfecto para que nadie se crea más importante de lo que es. El "Egea-gate", por ejemplo, sería hoy impensable con Cazorla en la caseta. Jesús Martínez está encantado con su aportación y habla con él de forma habitual desde México, para conocer de primera mano lo que piensa el "8". Con Cazorla entonado, como ahora, las posibilidades de éxito aumentan en varios puntos, teniendo en cuenta además que está bajando a buen ritmo las bajas de la enfermería. Ahí está de vuelta Luismi, un soldado que hace el trabajo sucio para que otros como Cazorla se puedan lucir. Quizá por eso se llevan tan bien.

Bastón vuevle a ser titular pero siguen los problemas. ¿Será Masca la solución?

La suplencia de Bastón solamente duró una jornada. Tras la debacle de Valladolid, el "9" regresó al once y Carrión sentó a Alemão, que no le acaba de entrar por el ojo. Los problemas con el delantero centro, en cambio, siguen. ¿Y si la solución fuese Masca? Ubicado en la banda, el delantero demuestra que le sobra el instinto goleador, aunque Carrión no le ha ubicado nunca como ariete en un esquema. Todavía.

Dani Calvo, un líder silencioso que tiene estudiado cómo rematar al primer palo

Busquen el segundo gol del Oviedo ante el Racing en el Sardinero. Luego busquen el tercer gol del Oviedo ante el Levante. Ambos tienen la firma de Dani Calvo, un líder silencioso, y ambos son exactamente iguales. El central, un seguro de vida, fuerte en la marca, potente y además con remate, tiene estudiada esa jugada a la perfección. Acude al primer palo y la remata. Con Colombatto, asistente doble, es má fácil.