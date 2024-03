"Ser el sucesor de Pelayo Novo es algo muy importante y me impone una sensación de respeto enorme"

Sid Lowe (Archway, Londres, 1976), el periodista inglés amante del conjunto azul, será el nuevo capitán de la Fundación Real Oviedo. Este cargo comenzó con Pelayo Novo y ahora será el reportero inglés quien siga la estela de futbolista azul. La vida de Lowe se unió al conjunto carbayón en 1996 cuando aterrizó en Oviedo para hacer su año de "Erasmus". En aquel año se enamoró del Real Oviedo. Lowe siempre ha hecho gala de su oviedismo y su participación en la campaña de accionistas de 2012 le convirtió en una de las claves para la salvación del Oviedo.

–Capitán de la Fundación del Real Oviedo, un gran honor.

–Me siento un poco superado por la situación porque tengo la sensación de que no soy nadie para ser capitán de la Fundación. Es un gran honor y me da mucha alegría, pero me sentí un poco superado por la situación. ¿Quién soy yo para eso? Es muy bonito. Tengo la sensación de que la gente en Oviedo me trata demasiado bien, y estoy muy agradecido.

–Es uno de los máximos responsables de que al Oviedo se le conozca más allá de nuestras fronteras.

–Si se dice así puede ser, pero a mí me abruma. Que la gente sea tan generosa conmigo no lo entiendo, pero es muy bonito. Ahora me queda la parte difícil, la de construir un discurso y no cagarla.

–¿Cómo recibió la noticia?

–Me llamaron del club. Me dijeron que habían pensado en mí para ello y que era el candidato más adecuado para este cargo. Les dije lo mismo que en esta entrevista, pero como el trato es tan agradable no me queda otra que aceptar. Es un honor y me debo al club. Por el Oviedo hago lo que sea.

–Es el sucesor en el cargo de Pelayo Novo. ¿Impresiona?

–Sinceramente, me supera. Es algo muy importante y me impone una sensación de respeto enorme y de tener muy clara la importancia de llevarlo con el tacto que conlleva. Seguirle a él me impacta.

–Si pudiera elegir a su sucesor, ¿quién sería?

–Hay mucha gente anónima que también podría tener un papel. Se me ocurren mil nombres, pero yo, para cualquier pregunta que me hagan sobre el Oviedo siempre contesto lo mismo, da igual lo que me pregunten: Diego Cervero.

–¿En qué consistirá exactamente su cargo?

–La idea es que la Fundación crezca poco a poco y que, entre otras cosas, al tenerme a mí, se amplíen un poco las perspectivas en el sentido internacional. Hablando de los proyectos que se puedan hacer, tener ideas nuevas y prestar una mano en todo lo que pueda. Como no vivo en Asturias, quiero hacer todo lo posible para que eso no suponga un obstáculo. Ojalá podamos hacer todo lo que queramos. El fútbol termina comiéndose todo. El partido del domingo suele ser lo más importante. Pero para mí lo importante es que la entidad tenga más presencia y que pueda hacer la vida de las personas un poquito mejor, siempre apoyando al Oviedo.

–Este año parecen de dulce.

–Como periodista ves la dinámica del equipo y te da la impresión de que las sensaciones son muy positivas. Visualizas que el equipo es capaz de meterse en play-off o subir directo. Las estadísticas son buenísimas.

–¿Y como aficionado?

–Hay aficionados que son super optimista, de los de "este año, sí". Yo soy más moderado. Parece que siempre estamos a un punto o a una plaza, pero yo como aficionado soy muy cagón, no me atrevo a creérmelo. Me encantaría pensar que sí, pero no me atrevo a decirlo en voz alta. Un par de días antes del viaje a Valladolid le dije a un amigo que este era el año, y ese día me equivoqué. Qué frío pasamos el guaje y yo.

–¿Y el guaje?

–Llevo años diciéndole que ha tragado mucho dolor, pero siempre le digo que el día que ganemos algo esto va a ser una cosa maravillosa y todo habrá merecido la pena. Él está curtido, por lo tanto, no se permite el lujo de imaginar un posible ascenso.

–Partido a partido entonces

–Sí. Este año igual el gafe soy yo. Este año he estado en los partidos que han perdido. Al siguiente voy también. Si perdemos, el servicio que tendré que prestarle al club, más allá de la capitanía de la Fundación, será no ir a los partidos (risas).