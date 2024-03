Cazorla explica el "cómo" de su fichaje por el Oviedo: "Hay que respetar el mínimo de LaLiga, si no, hubiera venido gratis"

Santi Cazorla ha concedido una entrevista a DAZN en la que explica el porqué de su fichaje por el Oviedo. El llanerense lo tiene claro: era el sueño de un niño que alguna vez se curtió en El Requexón el de regresar al Oviedo.

Santi Cazorla es un icono para el oviedismo. Tras tantos años haciendo disfrutar a los suyos desde varios equipos punteros de Europa (Villarreal y Arsenal) y desde la selección española, con la que levantó dos Eurocopas, "El Mago" decidió regresar a su hogar, lo que ha acrecentado más su leyenda. Cazorla realizó el pasado verano un sacrificio financiero para hacer realidad su sueño. Optó por la pasión en lugar de una decisión más pragmática que le habría reportado mayores ingresos en su cuenta bancaria, ya que había recibido ofertas del fútbol árabe. El gesto del jugador superó las expectativas. La contratación se cerró rápidamente, gracias a un acto del futbolista que se mantuvo en privado en su día, pero por el cual el club deberá estar siempre agradecido con él: rechazó la última oferta del Oviedo a cambio de aceptar el salario mínimo.

La llegada de Cazorla al Oviedo fue uno de los movimientos más emocionantes del pasado verano, a pesar de su edad (39 años) y de las graves lesiones a las que el llanerense tuvo que enfrentarse en su pasado.

Esta temporada se llevan vendidas 2.600 camisetas de Santi Cazorla cuando en toda la temporada pasada se habían personalizado, entre todos los futbolistas, 1.300 zamarras. Sumando a los compañeros, en el actual curso se van por las 4.000 personalizaciones.

"He cumplido muchos sueños que son increíbles. Jugar en la Selección, en Primera, en el Ársenal... Pero hay sueños diferentes. Hay sueños de niño, de un sentimiento diferente, de jugar en tu casa con tus amigos de la infancia. Cuando te reencuentras después de 20 años, era un objetivo que tenía desde que me fui con 17 años al Villarreal, siempre tuve en mente volver", dijo el medio, quien aseguró que "he regresado para aportar y ayudar. Cuando menos gane yo, mejor para el club. Hay que respetar el mínimo de LaLiga, si no, vendría gratis", indicó El Mago.