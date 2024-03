Paulino: “Los dos primeros balones que toco en Albacete no estoy acertado… Con otro entrenador me hubiera ido del partido”

Paulino de la Fuente es un futbolista diferente. Por su forma de jugar en el terreno de juego y de comportarse fuera. Esta mañana, él fue el encargado de pasare por la sala de prensa y analizar la situación del equipo y la suya personal. Lo hizo con su habitual desparpajo. “La clasificación es una locura. Yo creo que es mejor no mirarla de momento, y centrarse en el partido que tenemos por delante ante el Racing. Será duro y creo que puede marcar la zona en la que podemos estar”, explicó el cántabro, en una semana especial: juega ante el Racing, donde participó en las categorías inferiores. “Será un partido muy bonito. A mí me tiene loco mi familia porque es la primera vez que me enfrentaré a ellos en el fútbol profesional. Creía que nunca se daría la posibilidad”.

Paulino lanzó flores además a Luis Carrión, por su forma de entender el fútbol, y puso de ejemplo lo sucedido el pasado sábado en Albacete. “Salgo y en los dos primeros balones que toco no estoy acertado. Igual con otro entrenador te vas del partido, y con Carrión no pasa así. Noté ánimos, él confía en el estilo de futbolista que soy, sabe que me gusta arriesgar y al final eso te hace ver la semana de otra manera. Él nos dice que si fallas es parte de esto”.