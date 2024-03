Cazorla, un oviedista de cuna: el canterano azul analiza su futuro, su estado físico y el objetivo del Oviedo

Santi Cazorla es un jugador especial. Cualquier equipo de Segunda, incluso muchos de Primera, querrían tenerlo entre sus filas. Dos Eurocopas, un par de FA Cups... Un palmarés enorme para un jugador curtido en los campos de El Requexón y que salió de Llanera en busca de un sueño.

Una vez cumplida la meta, el futbolista se marchó a Qatar con el fin de terminar su carrera allí, al igual que han hecho otros futbolistas de talla mundial. Pero no estaba del todo satisfecho. Todavía le quedaba por terminar lo que había empezado vestido de azul. Todavía tenía que cumplir con aquel niño de 17 años que se marchó a Villarreal y que juró que algún día regresaría para ayudar al equipo de su corazón a regresar a la élite futbolística española.

Tras unas negociaciones sencillas, en las que el jugador puso todo de su parte, Cazorla firmó en verano por el Real Oviedo con unas condiciones muy ventajosas para el club azul, por un año y cobrando "el salario mínimo profesional que marca LaLiga Hypermotion para la Segunda División española". No solo eso, sino que además el Oviedo reveló por aquel entonces otro detalle del contrato: Cazorla "cede todos los derechos de imagen al club de su corazón con una única condición: el 10% de la venta de sus camisetas se dedicará íntegramente a inversión en la cantera azul", algo que emocionó a todo el oviedismo aún más de lo que ya lo hizo Santi con su fichaje.

Desde entonces, el medio acumula cuatro titularidades, aunque fácilmente podrían haber sido más. El llanerense ha contribuido a nueve victorias, ha empatado en cinco ocasiones y ha sufrido tres derrotas en lo que va de temporada. En resumen, ha sumado un total de treinta y dos puntos de los cincuenta y uno posibles. Estos números reflejan el gran desempeño de un jugador de la categoría de Cazorla.

Todo esto le ha facilitado lograr el galardón "jugador Mahou Cinco Estrellas" del mes de febrero. El llanerense recibió el trofeo ayer por la mañana en El Requexón antes de realizar el antepenúltimo entrenamiento de los azules antes de recibir al Racing de Santander (sábado, 18.30 horas) en el Tartiere. Allí, en la sala de prensa, atendió a las preguntas de los medios, momento en el que salió la gran pregunta: ¿Seguirá Cazorla el año que viene?

La respuesta es difusa. Es normal teniendo en cuenta la situación del equipo. Diez conjuntos en una diferencia de menos de cinco puntos en Segunda. El Racing viene con hambre al Tartiere. Cazorla, aunque aún sea diferencial, tiene una edad en la que, como el ha dicho en alguna ocasión, "levantarse por la mañana cada vez cuesta más". Aun así, tiene cuerda para rato y promete que se lo pensará. "Tengo el objetivo de ayudar este año y de momento no me planteo el futuro. Queda mucho por delante y solo pienso en el Racing. En verano decidiré", aseguró el internacional español.

Pero, aunque le cueste arrancar más que a un joven, y a pesar de todas las lesiones que ha acumulado a lo largo de su amplia trayectoria, el llanerense dice encontrarse "cada vez mejor": "Las sensaciones son cada vez mejores. Me entraron dudas al principio cuando volví de la lesión. Muchas veces no avisan. Pero me encuentro muy bien y no pienso en ello", celebró el medio, un aficionado más del conjunto azul, que vive todos los partidos como una final. "Poder vivir esto es muy gratificante. Ver la ilusión de la gente es algo que hay que mantener. Está todo muy igualado y podemos ser uno de los que consigan el objetivo", animó Cazorla.

Respecto a su experiencia en todo tipo de competiciones, el "8" del Oviedo fue claro en que la Segunda es complicada, al "haber estado en ligas con tres cuatro equipos en la pelea, pero ahora somos diez", pero que este factor lo hace todo "muy entretenido". "El más regular será el que lo consiga", indicó "El Mago", que últimamente está encadenando titularidades a pesar de haber jugado prácticamente toda la temporada como revulsivo. "Espero jugar y tener más minutos. Cada día me encuentro mejor. Quiero aportar a nivel físico. Desde que he venido, no había tenido esa continuidad. Estoy volviéndola a encontrar", celebró.

Un jugador que todavía no ha hallado el gol, un tema que tampoco le preocupa en exceso: "Me acuerdo de la falta contra el Eldense, que casi entra, porque no sumamos de tres. Busco lo grupal, ese gol nos hubiera dado tres puntos. No sé si marcaré este año (risas). Es en lo que menos pienso. Prefiero dar asistencias y poder ayudar. Debemos tener la cabeza fría y no volvernos locos. Quedan muchas finales por delante", sostuvo Cazorla, un jugador al que, si le diesen la oportunidad de marcar el gol del ascenso, firmaría con los ojos cerrados: "Como si se lo meten en propia, con tal de subir", bromeó.