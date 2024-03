Masca, un talismán para el Oviedo: el extraordinario dato del delantero luso que poca gente conoce

Masca es uno de esos tipos que cualquier entrenador querría tener en su plantilla. Amable, serio (en lo que a trabajo se refiere), constante y sobre todo, efectivo. De hecho, el portugués es un talismán para el Oviedo: partido que ha partido desde el plantel inicial, encuentro que los azules no han perdido.

Tras la llegada de Luis Carrión, técnico del conjunto carbayón, en la jornada 7, el equipo pegó un vuelco enorme en estilo de juego respecto al que Álvaro Cervera había acostumbrado a los aficionados. Confiados con el balón, el equipo se echó arriba a intentar meter goles. Y funcionó. La lástima fue que muchos de los implicados en esta mejoría cayesen lesionados en lo que fue un auténtico dolor de cabeza para todo el oviedismo. Una decena de futbolistas reposando en la enfermería y el entrenador catalán quedándose sin opciones. Es ahí cuando todo buen analista decide mirar en su fondo de armario. Y allí estaba Francisco Mascarenhas, el lisboeta de 23 años.

Debutó como titular esta temporada en la decimoctava jornada en casa contra el Espanyol. 2-0 del Oviedo contra un rival con aspiraciones a todo y gol del portugués. Desde aquel encuentro, Masca protagonizaría ocho jornadas consecutivas partiendo desde el inicio, anotando tres goles y jugando en una posición que no es la suya por naturaleza: el carril derecho.

Tras el partido del Eldense, el octavo de la lista de consecutivos, el delantero portugués descansó debido al regreso de jugadores como Paulino de la Fuente o el fichaje de Dubasin. No obstante, Carrión, para sorpresa de muchos, decidió volver a incluirlo en el once para el partido contra el Levante, encuentro que los azules vencieron por 3-2 y en el que Masca, con su olfato para el gol, anotó el empate. La siguiente jornada, la de la semana pasada contra el Albacete, volvió a jugar de titular y el Oviedo volvió a ganar.

Goles en pocos minutos

Todo esto hace un montante de diez partidos del portugués saliendo desde el inicio y diez partidos que el Oviedo no ha perdido. Puede ser suerte, o puede que no. Lo que está claro es que Masca tiene un imán. Es uno de los delanteros que menos minutos acumula (con la excepción de Álex Millán por la lesión) y de los que más goles marca, a pesar de no jugar en la punta, para lo que el luso fue reclutado.

Un jugador que recaló en El Requexón hace un par de años con ficha del filial. Allí se hinchó a marcar goles, por lo que Álvaro Cervera se fijó en él para incluirlo en la lista de convocados con el primer equipo. Firmó un contrato de un año con el filial y dos años más con ficha del primer equipo, por lo que todavía le queda una temporada completa con el conjunto azul.

Su fichaje fue relativamente sencillo. Andaba por aquel entonces la secretaría técnica del club buceando en el mercado en busca de un nueve en condiciones que supliera la salida de Javi Cueto cuando a las oficinas azules llegó el ofrecimiento de un representante. Uno de tantos que hay que diseccionar por si las moscas. Las imágenes mostraban a un delantero interesante: dominador del área, con recursos, proyección y, sobre todo, gol. Fue ese el primer paso en la llegada de Masca.

El ariete estaba libre tras no renovar con el Portimonense y tenía un sueño: jugar en España. Eso fue lo que llevó a su agente a rechazar ofertas lusas y proponerle en algunos filiales. El Oviedo lanzó la caña, ya en las últimas fechas del mercado estival. El jugador puso de su parte.

El resto es historia: Masca es uno de los jugadores que más está rindiendo esta temporada. Ya no por titularidades, pero no hay más que mirar los números que ha registrado durante el presente curso. No sería de extrañar que mañana jugara contra el Racing (18.30 horas), aunque Paulino, cántabro de origen, también tiene muchas opciones.