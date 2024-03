El ojo de Pachuca y la bendición de un entrenador de Primera: así se fraguó el fichaje de Alemão

"Es mi primer año en Europa y para mí es un reto". Alemão rescató al Oviedo ante el Racing en un gol inverosímil, de una dificultad máxima que resolvió con brillantez. Un gol marca de la casa. Hasta sus propios compañeros bromean con el particular estilo del brasileño de aspecto (físico y futbolístico) más europeo que se recuerda por España. A ese "reto" al que se refiere el delantero le quedan solo once fechas para maquillar un año que no ha sido, números en mano, tan bueno como él mismo y Pachuca esperaban allá por verano. Pero es tiempo suficiente para dejar su huella. En ello se centra un delantero diferente, un fichaje "made in Pachuca" y una más que seria alternativa al "9" en lo que resta de competición.

La llegada de Alemão a Oviedo es una de esas operaciones que explican el particular proceder del Grupo Pachuca en todos sus clubes. Fue una apuesta decidida de Jesús Martínez, pero no fue un capricho o fruto de un calentón. Antes hubo un estudio previo y, al menos, dos informantes de peso que dieron su ok: Rafael Monge y el Cacique Medina.

Mientras la dirección deportiva rastreaba en España opciones interesantes para su delantera, Martínez también movió sus hilos por el interesante mercado sudamericano. Ahí es donde cobra importancia la figura de Rafael Monge, un exrepresentante uruguayo reconvertido en ojeador de Pachuca con un control total del mercado americano. Monge, que fue clave recientemente en el acuerdo de colaboración entre Pachuca y Peñarol, fue el que puso sobre aviso a Martínez: había un delantero interesante en Brasil que buscaba acomodo fuera y que podía encajar en el exigente fútbol de la Segunda División española.

El caso de Alemão es algo diferente al de cualquier futbolista. Le costó más que a la mayoría llegar al primer plano. Tanto, que no debutó en la máxima categoría brasileña hasta los 23 años. Lo hizo al firmar por el histórico Internacional, el club que él siempre había seguido desde pequeño. Aprovechó el ariete esa oportunidad que se le dio en marzo de 2022. "Cumplo un sueño", dijo a su llegada, en principio para un rol residual. Pero no sería así.

Lo hizo francamente bien ese primer año, con 8 goles en 34 partidos disputados. Alexander, "el Cacique" Medina, actual técnico de Granada en Primera y entonces en el Inter, fue el que le dio vuelo. También la segunda persona clave en su aterrizaje en Oviedo. Cercano a Jesús Martínez, él también le dio buenos informes sobre el delantero.

Le ha costado esta temporada a Alemão, que suma 2 goles en Liga y uno en Copa. Una lesión en la rodilla tras su primera titularidad –con gran sabor de boca– en Burgos, dificultó un proceso de adaptación que no es sencillo para ningún delantero. Tanto Cervera como Carrión han aludido en alguna ocasión a la necesidad de que el brasileño busque más balones al espacio, tal y como hizo ante el Racing, algo a lo que no estaba tan acostumbrado en Brasil, donde actuaba más fijo en el área, tratando de sacar réditos de su gran juego de espaldas. Ahora, siete meses después de su llegada, ya parece totalmente adaptado.