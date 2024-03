Carrión, tras el partido ante el Villarreal B: "Tenemos el objetivo entre ceja y ceja"

El Oviedo ganó ante el Villarreal B por 2-1, aunque la imagen del equipo dejó preocupación entre los aficionados. Luis Carrión, entrenador del Oviedo, dijo en la rueda de prensa posterior al partido contra el Racing en casa que a pesar de haber empatado, se marchaba ese día del Tartiere con mejor sensación en contraste con algunos partidos que había ganado. Puede que hoy diese la sensación contraria:

Resumen del partido. "Ellos han tenido más dominio del balón en la primera parte. Tienen gente de mucho talento. Hemos generado peligro tras alguna recuperación. Ellos iban muy arriba a la presión. En la segunda hemos empezado bien y nos ha faltado meter el tercero. Tres puntos importantes".

Defensa. "No me preocupa, sé el equipo que tengo en el campo. Sé que podemos sufrir sin balón, como hoy. A la vez pienso que tenemos situaciones de mucho campo como hemos tenido. El primer gol ha sido así. En la segunda hemos tenido más el balón".

Alemão. "Ha hecho un gran partido, y ya no solo por los goles. Ha hecho un gran trabajo. Lo tenemos para utilizarlo y en el momento en el que ha entrado ha dado muy buen nivel. Estoy muy contento con él porque siempre ha trabajado".

Elche. "Ahora mismo lo hablaba con cuerpo técnico y cuesta ganar a todo el mundo. Todos se juegan algo y cuesta sacar puntos. Vamos con la intención de ganar. Sería un partido clave para nosotros, pero como todos. Lo tenemos entre ceja y ceja".

Viti. "Está bien. No le ha pegado un tirón, creo que se le ha subido el gemelo. El partido que ha hecho tiene un plus de ilusión, porque es de aquí y lo siente. No parece que sea nada".

Álex Millán. "Ha hecho un buen trabajo. El equipo estaba un poco mermado y estaba muy solo arriba. Ha hecho un buen trabajo y tenemos esperanzas depositadas en él. Ahora a pensar en el Real Oviedo".

Horas previas. "Lo habrá vivido mejor mi mujer y mis hijos, que estaban allí. Sentimos la ilusión de la gente. Esto es de todos, vemos las caras de todo el mundo y es algo que se comenta. Cuando ves gente emocionada es algo muy grande y tenemos que ir todos de la mano".