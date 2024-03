Un cumpleaños azul feliz y con aspiraciones: así fue la celebración del 98º aniversario del Oviedo

Tarde mágica la de ayer en Oviedo. Ya no por los miles de personas que estuvieron desde por la mañana en los aledaños del Tartiere arengando a los suyos y disfrutando de la fiesta del nonagésimo octavo aniversario del Real Oviedo. El motivo de la verdadera emoción tuvo un protagonista: Pelayo Novo. El "eterno capitán" de la fundación del club, fallecido el pasado febrero de 2023, estuvo presente en todos los discursos de los diversos actos que se organizaron ayer para conmemorar el antepenúltimo cumpleaños del club azul antes del centenario.

La jornada comenzó con la inauguración de dos nuevas puertas honoríficas en el municipal carbayón, la "2" y la "8", en recuerdo a Toni Cuervo y a Sánchez-Lage, dos leyendas del club. Poco tiempo después, peñistas de todo el territorio nacional se reunieron en el aparcamiento del Tartiere para celebrar una gran comida en la que prácticamente no se podía ni entrar. Allí estuvieron diversas personalidades del club, como Martín Peláez, presidente del Oviedo; Agustín Lleida, director del club; y Viti, exportero oviedista que fue uno de los galardonados a posteriori en la celebración del XIII Trofeo Herrerita.

El vencedor entre los tres nominados –Viti, el Juvenil del Oviedo y Juan Serrano, socio número uno del club con 100 años de edad– fue este último. Una emotiva fiesta que finalizó con arengas a "un equipo que este año asciende seguro", comentaron los presentes, a excepción del presidente, que suele ser más cauto en temas deportivos.

Allí estuvieron presentes también los padres de Pelayo Novo, que quisieron pagar de su bolsillo los trofeos Herrerita. "Pelayo estaría encantado de poder estar aquí", dijo Juan, el padre del exjugador. Nada más escuchar esas palabras, todo el público presente comenzó a cantar "¡Pelayo Novo, Pelayo Novo!", durante algo más de un minuto, algo que arrancó las lágrimas de muchos.

Estuvo allí presente también Héctor Font, uno de los héroes del ascenso en 2015. Algo más tímido, como suele ser normal en él, tuvo que escuchar cánticos dirigidos hacia su persona mientras saludaba a los aficionados. Una emotiva ceremonia que terminó con cánticos como previa de lo que sería el posterior enfrentamiento del conjunto azul en el Tartiere ante el Villarreal B.

No hubo tiempo tampoco para mucho cántico, porque apenas unos minutos después, el periodista británico Sid Lowe, aquel que estuvo tan implicado con el Oviedo cuando estuvo al borde de desaparecer, tuvo el honor de plantar el carbayu en el parque oviedista.

Férreo y empeñado en todo lo que hace, no se marchó de allí hasta que el arbolito estuvo en perfecto estado de revista. "Basta con que le eches dos paladas de tierra", decían los allí presentes. "No, yo no me voy hasta que lo plante entero", replicó el periodista, que hay relevado a Pelayo Novo como capitán de la Fundación del Real Oviedo. "¡Que tenemos un jardinero, hombre!". "¡Me da igual!", clamó Lowe mientras metía paladas y paladas al nuevo árbol que desde hoy ya crece en el césped cercano al Tartiere, y donde crece también el que se plantó en honor a Novo. "Estoy sin palabras, mira", dijo Lowe mientras hacía el gesto de quedarse callado durante unos segundos.

"Plantar esto aquí, tras la gala (en referencia a la gala de la Fundación del Oviedo) del otro día, lo que significa el Oviedo para mí y hacerlo cerca del de Pelayo Novo es algo que me supera. Un auténtico honor y una gran responsabilidad. Ya he escrito un libro, he tenido un hijo y ahora he plantado este árbol. Ya no me queda nada por hacer en esta vida", indicó. Tuvo tiempo, no obstante, entre palada y palada, para sacarse fotos con todos los presentes que llegaron para mostrarle sus respetos por todo lo que hizo por la entidad carbayona. De ahí, todo el mundo se dispuso a pasárselo bien. Comieron, bebieron, cantaron, rieron... Todo por su "mejor amigo", el Real Oviedo. Diego Piélagos cantaba emocionado. "Lo que siento por este equipo no se puede explicar. No lo he visto nunca en Primera y aún así, aquí estoy", clamó. No obstante, no quiere esperar mucho para ver al conjunto azul en la máxima categoría del fútbol español: "Este año tenemos que subir. Todo lo contrario sería un fracaso con la pedazo de plantilla y entrenador que tenemos", dijo. Marta Fernández corría detrás de él. Algo pasaba, claro. Y es que el autobús que llevaba al equipo de Carrión hasta el Tartiere ya se acercaba. A las 16.40 horas en punto, tal y como había establecido previamente la entidad, apareció el autocar rodeado por miles y miles de aficionados que se desgañitaron para animar a los suyos. "Vengo corriendo porque no me quería perder esto. Nunca he estado en un recibimiento y me han dicho que es brutal".

Una vez que el autobús entró en el Tartiere, toda la marea azul se desplazó de nuevo a la carpa establecida en el parking. Todavía faltaba una última píldora de oviedismo antes de que comenzara el partido. Bueno, en realidad dos, porque Javi Robles, cantante navarro que creó la canción de moda entre el oviedismo, actuó tanto dentro de la carpa como en el interior del Tartiere antes del inicio del partido. "¡Dale ho, dale ho, Real Oviedo!", cantó a pleno pulmón este hincha de Osasuna reconvertido en azul, mientras que los aficionados, que conocían la letra a la perfección, le seguían como locos.

Una previa emocionante a un partido que no lo fue menos y en el que vibraron 22.121 espectadores.

