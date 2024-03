Un tour por el "beautiful" Tartiere: así son las visitas guiadas en inglés "para los peques" en el municipal azul

Saber hablar inglés hoy en día es una de las cosas más importantes que puede aprender un niño. Y qué mejor manera que hacerlo que mientras ve dónde se cambian tus ídolos, dónde juegan, o repasa la historia de un club tan querido como el Oviedo.

El departamento de historia del club azul estableció, hace siete años y de manera pionera en España, guías a colegios por el Tartiere con profesores nativos ingleses. Laurence Beaulieu y James Harriman son los encargados de guiar a los niños de los centros educativos que optan por escoger la actividad ofrecida por el Oviedo como excursión. Los alumnos pueden visitar los vestuarios, el césped del campo, el museo, la sala de prensa... Un sinfín de actividades que se imparten íntegramente en inglés. Incluso los niños deben expresarse en dicho idioma.

Los niños, escribiendo cartas a los futbolistas. | R. O. / Joaquín A. Cuesta

"Es una gran fuente de motivación para los niños, que les hace esforzarse para aprender nuevos términos y recursos para expresarse en inglés", comenta Beaulieu, que proviene de Canadá y que también imparte las visitas en francés, aunque no tienen tanta demanda como en inglés. "Visitar las diferentes salas y el campo por donde pasan sus ídolos cada día de partido les hace muy felices y cuando acaban las visitas siempre quieren quedarse más. Y yo ya me siento una oviedista más", expresa la guía canadiense.

Una excursión de un colegio, en el museo. | R. O. / Joaquín A. Cuesta

Y si los niños no tienen un gran nivel, no es un problema. "Cuando llegan al estadio, comenzamos con unas preguntas básicas para probar su nivel de inglés y a partir de ahí nos adaptamos", indica Harriman, que asegura que "muchas veces vienen niños a los que no les gusta el fútbol o que son de otro equipo y se van de aquí siendo fans".

Entre toda esta oferta, y al finalizar el recorrido, el club azul permite a los infantes que escriban cartas en inglés dirigidas hacia los futbolistas para así estar aún más cerca –si se puede– del Oviedo.

