Una clasificación hecha sin errores del VAR sitúa al Oviedo en ascenso directo

El VAR intervino otra vez el pasado domingo en el Carlos Tartiere para sancionar una mano en el área del Oviedo por una mano cometida por Abel Bretones. A la vista de las repeticiones, la imagen no ofrece dudas: el lateral del Oviedo toca el balón con el brazo extendido y está dentro del área. Gálvez Rascón, en el VAR, le echa un cable a su colega Trujillo Suárez, que no había visto la acción y se señala penalti. Pero no siempre el VAR ha tenido las cosas tan claras con el Oviedo por medio.

La web "Archivo VAR", que analiza cada acción polémica en Primera y Segunda División, elabora una clasificación corrigiendo los errores que, a su juicio, ha cometido el VAR a lo largo de la temporada. Y en esta tabla: el Oviedo es claramente perjudicado.

Para los analistas arbitrales de la web, el Oviedo debería de sumar 57 puntos en lugar de los 51 que muestra actualmente. Y con esa puntuación sería segundo de la tabla, en posición de ascenso directo, solo superado por el Leganés, con 59 puntos. La web explica que para elaborar la tabla tiene en cuenta: goles anulados de forma errónea, goles validados de forma errónea, penaltis no señalados de forma errónea, penaltis señalados de forma errónea.