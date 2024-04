El canterano del Oviedo que el sábado puede ganar la Copa del Rey

Athletic de Bilbao y Mallorca se juegan el sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey en una ocasión de oro para ambos clubes de engordar sus vitrinas. Llega la cita con claro favoritismo de los vascos, pero el Mallorca de Aguirre no le disgusta este rol. Son los baleares un conjunto aguerrido que sabe jugar sus armas. Gio González, su lateral derecho, resume este espíritu a la perfección.

El uruguayo tiene un nexo fuerte con el Real Oviedo. Giovanni es el hijo mayor de Juanchi González, delantero charrúa que jugó en el conjunto azul entre 1997 y 2001 (con un breve periodo cedido al Atlético de Madrid) y que vivió una segunda etapa azul (2004-05). “¿Qué heredé de mi padre? Seguramente la garra, aunque es algo que tenemos todos los uruguayos", expresaba a LA NUEVA ESPAÑA el futbolista en 2019, cuando aún jugaba en Peñarol.

A Gio le tocará el rol más complicado sobre el terreno de juego: marcar a Nico Williams, el atacante más peligroso y explosivo del Athletic. Buena parte de las opciones bermellonas pasan por sus condiciones defensi

Los primeros pasos de Gio en el mundo del fútbol se dieron en Asturias, el lugar donde llego su padre, un luchador incansable en la punta de ataque. "Era muy pequeño, pero sí he visto vídeos más tarde de aquella etapa. Mi padre hacía muy buena dupla con Dely Valdés. Se complementaban muy bien", recordaba el uruguayo. En paralelo a la carrera de su padre, nacía la de otro internacional. Giovanni conserva una buena memoria. "Me acuerdo perfectamente de aquella etapa, fue muy bonita. Recuerdo La Fresneda, el club de campo, estar jugando en las calles. Y el colegio Meres. Al fútbol empecé en el Colloto, después pasé al Astur. Y en mi último año lo hice en el Oviedo. Me crie en España y creo que eso influye en mi carácter", remata.

En aquella entrevista, el defensa muestra sus sentimientos hacia el conjunto azul: “Sería un sueño jugar algún día en el Oviedo como hizo mi papá".