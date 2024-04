Gio, de recogepelotas en el Tartiere a finalista hoy de la Copa: "Sería un sueño jugar en el Oviedo"

Gio González (Montevideo, 1994), lateral del Mallorca, está a punto de jugar la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao (22 horas). Igual su nombre no suena mucho por Asturias, aunque de seguro los antecesores a los «millenials» recuerdan a su padre. Gio González es hijo de Juanchi González, delantero charrúa que jugó en el Real Oviedo entre 1997 y 2001 (con un breve periodo cedido al Atlético de Madrid) y que vivió una segunda etapa azul (2004-05). Carbayón hasta la muerte, Juanchi llegó para jugar en Primera y, tras su paso por otros clubes, el punta decidió regresar para ayudar al Oviedo a salir de Tercera. Sin embargo, crio a un hijo cuyos primeros pasos en el mundo del fútbol se dieron en Asturias. Recuerda El Requexón, el Tartiere, sus amistades... Un lugar al que el lateral del conjunto balear estaría encantado de regresar para poder seguir los pasos de su padre.

–Una temporada un tanto complicada: a un paso de la gloria en la Copa mientras pugnan por no descender.

–Sí. El equipo viene en buena dinámica. No estamos tan cómodos en la clasificación, pero históricamente el Mallorca es de estar en estas posiciones. No hay que conformarse, así que a luchar hasta el final para mantenernos en Primera y tratar de traernos la Copa a la isla.

–Supongo que en agosto nunca hubieran soñado con estar en esta final. ¿Lo hubiese firmado?

–Creo que tanto a mí como al resto de mis compañeros, si nos hubieran preguntado al principio del torneo (lo de llegar a la final de Copa), nadie hubiera dicho que sí. Pero bueno, paso a paso y con mucha ilusión.

–¿Qué tal está Juanchi González, su padre? Fue un mito en Oviedo...

–Está contento. Muy satisfecho con mi carrera y yo no puedo tener mejor ejemplo que él. Siempre estoy recibiendo sus consejos y sus críticas. Su experiencia me sirve mucho y siempre lo escucho. Él está en Uruguay y le toca apoyarme desde lejos, pero es mi hincha número uno.

–Él era delantero; usted, lateral. ¿En qué se parecen los dos entro del césped?

–Somos distintos. Jugamos en posiciones diferentes, pero los dos somos muy rápidos y jugadores muy resistentes.

–¿Recuerda su paso por el Real Oviedo?

–Perfectamente. Fueron años muy lindos, pasé mi infancia entera allí. Me llevé muchos amigos y muchos recuerdos de esa maravillosa ciudad. Recuerdo el final de la carrera de mi padre en el Oviedo porque iba de recogepelotas al Tartiere. Espero poder llegar algún día a jugar allí.

–¿Vestido de azul?

–Me encantaría. Quiero recordar aquellos momentos y mi paso por la ciudad. Sería un sueño además poder seguir los pasos de mi padre y poder ponerme la zamarra azul.

–Era pequeño por aquel entonces, pero tiene buena memoria.

–Soy bastante consciente, sí. Todo lo vivimos juntos, incluso llegué a jugar en los juveniles del Oviedo. Recuerdo cantidad de cosas. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia la ciudad porque nos acogieron muy bien.

–¿Aún siguen al equipo? Este año están en una posición bastante ventajosa

–Lo sigo. Mi padre también. Cada partido que juegan lo hablamos. Sabemos que la Segunda está muy apretada, pero ellos están en buena zona y esperemos que lo consigan.

–Uno de sus compañeros se animó a vestir de azul (Leo Román). ¿Cómo lo ve?

–Lo veo muy bien. Es otro motivo para ver los partidos. Tuvo esa confianza que aquí no tenía y era lo que necesitaba: sentirse importante y con confianza. Está demostrando la barbaridad de jugador que es, pero le queda mucho por crecer y tiene el techo muy alto. Un portero a esa edad, demostrando ese nivel, no se da siempre, por lo que me alegro muchísimo por él. Se le ve contento, alegre y muy agradecido con el club. Los futbolistas necesitan eso.

–Seguro que el oviedismo estaría encantado de recibir unas palabras de un jugador que va a jugar la final de la Copa del Rey cuyo padre fue un azul más.

–Les deseo lo mejor. Tanto en este final de temporada como siempre. Somos de seguir siempre al club y lo llevamos en el corazón tras tantos años

Suscríbete para seguir leyendo