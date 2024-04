Paulino se lo cree: "Es el golpe encima de la mesa que todos esperábamos"

Tres días antes de jugar en Elche, José Mascarós, el preparador físico, dividió a los futbolistas en dos grupos. "¡Los que jugáis en el perfil derecho, en esta posta! ¡Los que jugáis en el perfil izquierdo, en esta otra!", ordenó. A lo que Paulino, burlón, saltó: "¿Y los que no jugamos?". Todos, Carrión incluido, estallaron en risas. Es Paulino ese tipo de futbolistas que siempre aporta al buen ambiente.

En un año de altibajos, lesiones mediante, pero con un buen sabor de boca en general, Paulino de la Fuente ya lleva seis tantos. Y los ha conseguido con métodos algo novedosos: dos con la zurda, uno de cabeza… y hasta tres con la derecha. Eso parece convertirle en algo así como el zurdo menos zurdo que ha pasado en los últimos por Oviedo. La euforia del Martínez Valero queda limitada a la celebración en el vestuario. Una vez que se cruza la puerta, toca mantener un discurso pausado. Paulino atiende a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a Elche, en las entrañas del estadio. Está feliz por el triunfo y satisfecho por su aportación, pero sabe que queda lo más duro y que puede dar más.

La victoria más importante. "Estamos muy contentos, sí. Todos en el vestuario lo hemos celebrado. El triunfo nos mete de forma definitiva en la lucha por todo, aunque ya lo estábamos en cierta manera. Ganar contra equipos así fuera de casa da gusto".

La situación en la clasificación. "No suelo mirar la tabla, aunque siempre te enteras porque es normal, la gente te lo comenta. Siempre sabes si estás un punto arriba o una abajo… El míster nos dijo durante el partido la situación en la que nos pondríamos si ganábamos al Elche, por eso sé cómo nos colocamos. Es un triunfo muy importante".

La versión más práctica del Oviedo. "Es verdad que en Elche se vio un Oviedo diferente, con una versión distinta a la de otros partidos, a la más habitual nuestra. Jugamos otro tipo de partido. El Elche te condiciona, te somete, juega en casa con su gente, te hace el campo grande… Es normal que haya fases en las que aparentemente sufras más, pero gestionamos muy bien esa situación. Al final del partido ellos tuvieron alguna llegada, pero en el resto del encuentro apenas nos crearon peligro real. Y además nosotros tuvimos 2 o 3 situaciones para hacer el segundo gol y sentenciar antes el choque".

La ayuda desde el banquillo. "Yo trabajo para dar mi mejor versión y ponerle las cosas difíciles al míster. Es mi trabajo y él decide. Cuantos más minutos logre tener, será mejor porque es buena señal".

Seis goles ya en su cuenta. "Estoy haciendo buenos números, es verdad. Es una pena las lesiones porque requieren algo de tiempo para volver a tope y creo que podría llevar mejores cifras. Si no fuera por las lesiones… Pero lo bueno es que ya estoy bien, me encuentro perfecto, y ahora me gustaría más continuidad, más minutos. Hay que seguir en esta línea que es lo que nos pide el entrenador a los que entramos desde el banquillo".

Opciones en la banda derecha. "Busco mi mejor versión porque no es sencillo al salir de una lesión. De una puedes volver bien, pero de otra igual te cuesta un poco más. Me han pasado todo tipo de situaciones este año y peleo en el tiempo que me dé el míster, sean 10 o 15 minutos, para ponérselo difícil. Y que el próximo partido tenga dudas con mi nombre".

Punto de inflexión. "Es el golpe encima de la mesa que todos esperábamos. Ya nos colamos entre los equipos en play-off, pero sobre todo porque lo logras fuera de casa, en un estadio importante, contra un muy buen rival. Todo suma".

Partido ante el Mirandés. "Lo que no podemos es hacer dos o tres partidos muy buenos y luego ser irregulares. El partido de Alcorcón es el ejemplo, nos penalizó mucho la única acción en la que llegan ellos a puerta, pero no estuvimos bien, yo el primero, que no estuve nada acertado. Y hay que seguir trabajando porque en Segunda División no te puedes relajar ni un minuto".

