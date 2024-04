Maldini jubila a Cazorla en medio del partido del Barça contra el PSG: "Ya está retirado"

No fue el día de Maldini. El periodista deportivo, que retransmitió el PSG-Barça por Movistar, cometió un gazapo en directo que seguro no gustará al oviedismo.

El Barça vence al PSG (2-3) en la ida de cuartos de final de la Champions. Después de adelantarse en la primera parte, los de Xavi han tenido que remontar tras la reacción del conjunto parisino. Raphinha, con dos tantos, ha sido el héroe azulgrana, y Christensen ha marcado el gol de la victoria. Dembélé y Vitinha han anotado los goles del PSG.

Pero tras el gol local de Dembelé, Maldini le compara con Santi Cazorla. "No se me ocurre un jugador que jugara tan bien con las dos piernas como Cazorla, que ya está retirado", dijo el periodista. Su compañero le corrigió rápido: "No le retires todavía, que igual sube al Oviedo a Primera", dijo.