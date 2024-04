La Manjoya, carrera de resistencia: análisis, claves y reacciones a la elección de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo

El Oviedo trabaja en silencio para concretar una operación que ya ha sufrido muchas idas y venidas. Pero el camino está marcado. Ayer, el presidente de la entidad, Martín Peláez, fue preguntado acerca de la finca de La Manjoya. "Estamos trabajando en la mejor opción para el Real Oviedo. La Manjoya es una opción importante para nosotros, aunque tenemos varias alternativas. Cuando tengamos algo en concreto lo notificaremos", expuso el máximo dirigente, antes de añadir: "Esa información la saca LA NUEVA ESPAÑA no la saca el Real Oviedo. Es cierto que es una posibilidad importante que está encima de la mesa, entre las finalistas, por así decirlo pero hasta que no tengamos un contrato firmado ni una fecha no notificaremos nada".

Mientras el club carbayón negocia con los propietarios de la finca situada en La Manjoya, el Ayuntamiento de la capital espera en un discreto segundo plano con el deseo de que se llegue a un feliz desenlace: elegir La Manjoya como ciudad deportiva supondría que el Oviedo edificaría su hogar para el futuro dentro de los límites del municipio. Alfredo Canteli, Alcalde de la ciudad, también se refirió ayer a la operación de La Manjoya a preguntas de los medios de comunicación. "Hay que preguntárselo al Real Oviedo. Me parece bien, todo lo que sea bueno para el Real Oviedo es bueno para la ciudad de Oviedo. El apoyo nuestro va a ser total. Pero lo he leído en el periódico, poco más puedo comentar”, expuso el regidor ovetense ante los micrófonos.

A Ángel García, "Cepi", alcalde de Siero, la noticia de la elección de La Manjoya no le pilla por sorpresa. Estaba sobre aviso en las últimas semanas. Pese a la decepción por la decisión del club, acepta la decisión con deportividad. "Sigo pensando que nuestra propuesta de ampliar El Requexón era la mejor para el Real Oviedo y es una pena que no haya sido elegida porque me hacía ilusión. Pero guardo un máximo respeto por la decisión", indicó el regidor sierense que reconoció que quedará en los próximos días con Martín Peláez para hablar del asunto. Cepi desvela que "desde hace algunas semanas estamos trabajando en otras oportunidades en la zona y tenemos esperanzas en que se concreten".