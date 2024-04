Luis Carrión, en la previa ante el Tenerife: "Lo que pasó en la segunda parte no volverá a pasar"

El Real Oviedo llega a esta jornada con la flecha para abajo. Un empate ante el Mirandés y una derrota contra el Cartagena el fin de semana pasado obliga a los de Luis Carrión, técnico del Oviedo, a regresar a la senda de la victoria si quieren pelear por objetivos grandes. El obstáculo: un Tenerife que también necesita los tres puntos para certificar la permanencia en Segunda División.

Partido contra el Cartagena. "En la primera parte estuvimos bien, pero luego con diez estuvimos regular. Sus dos goles fueron fáciles de evitar y no lo hicimos, por lo que hemos preparado la semana en base a eso".

Bajas. "Tenemos alguna baja, pero tenemos piezas para suplir. Hay posibilidades y gente que puede hacerlo bien, estoy convencido".

El rival. "El Tenerife es un buen equipo. Tienen buenos jugadores y un míster que trabaja bien. Es cierto que igual no tienen ese aliciente de pelear por lo de arriba. Pero con todo el respeto del mundo, nosotros tenemos que hacerlo bien para tener la posibilidad de regresar al play-off. El domingo tenemos que demostrar que queremos estar ahí".

Sanción a Homenchenko. "Él dice que no dijo eso ('sois muy malos' a los árbitros) y yo no tengo por qué no creerlo. Que haya tanta tarjeta limita un poco el espectáculo para los dos equipos. Si vamos con miedo a meter la pierna... Siempre es mejor once contra once".

Redención. "Soy de los que creo que la mejor forma de aprender y de mejorar es cuando tienes algún error y según cómo te lo tomes. El partido del otro día fue raro porque durante la primera parte no tuve la sensación de tener que corregir cosas. Sobre todo de lo que pasó en la segunda parte contra el Mirandés, que eso no va a volver a pasar. El equipo tiene que tener personalidad. No hemos sido demasiado reincidentes en los errores individuales". "La última salida más complicada que tuvimos ganamos 0-2 y luego en casa perdimos. Tratamos de mirar todos los partidos que podamos. Conseguir tres puntos el domingo y seguir trabajando".

Rivales. "Cuando estamos en estas situaciones... Matemáticamente todavía no hay nada seguro y ellos los saben. Nosotros tenemos que demostrarlo si queremos volver al play-off. Tendremos el apoyo de nuestra gente y esperemos que nos salga bien".

Dubasin. "No veo a Dubasin como delantero fijo. Detrás sí, como en Ferrol. El equipo ha ido más o menos bien y le ha costado entrar, pero nos ha dado mucho. Tiene muchas ganas de ascender aquí y ojalá nos pueda dar mucho".

Yayo. "Yayo está muy bien. Es cierto que en esta segunda vuelta el filial lo ha necesitado más, pero si lo necesitamos, ojalá sea para sumar".