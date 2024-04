El Oviedo que "no quiere olvidar" ciertas partes de su historia "para no repetirlas"

Dicen que si alguien olvida su pasado, está condenado a repetirlo. Esta es la máxima que guió ayer el coloquio realizado en el palco de honor del Tartiere bajo el título "Yo nunca abandoné al Real Oviedo en Tercera".

De entrada libre hasta completar el aforo (y se completó), el debate fue presentado por Miguel Sanz, responsable del área social del club azul, y en él participaron Paul Folgueras, capitán del Real Oviedo en la temporada 2003/04, la primera en Tercera; Manuel Lafuente, presidente azul entre los años 2002 y 2005; y Antonio Rivas, exfutbolista azul y actual director de la cantera carbayona.

Allí se habló del fútbol de arena y barro, de anécdotas graciosas y no tan graciosas, y de la odisea que vivió el Real Oviedo, que estuvo a punto de desaparecer. El verano del 2003, el club desciende sobre el césped a Segunda División B y acto seguido a Tercera en los despachos, debido a la mala situación económica. Lafuente, por aquel entonces presidente azul, firmó un convenio de acreedores que hipotecaría, durante los próximos veinte años, el dinero recibido por el traspaso de futbolistas. Fue, por aquel entonces, la solución para que el club no desapareciera.

Una espina que siempre permanecerá en el corazón del oviedismo que vivió aquella etapa con temor a que su club desapareciese, pero al mismo tiempo "hay que pasar página", según dijo ayer Sanz. "Esto no es ningún juicio, no se trata de buscar culpables. Lo que pasó, pasó. No merece la pena perder minutos con este asunto. Tenemos un gran presente y un gran futuro. Qué Dios y la historia nos juzgue a todos, porque él sabe donde estábamos cada uno en aquel 2003. Tenemos que mirar hacia atrás sin ira, porque además de muchas cosas malas, pasaron cosas buenas. Sin ellas no estaríamos aquí. Es de justicia reconocer y hacer un homenaje a esa época y a toda la gente que salvó al Real Oviedo. Pero tenemos que recordar para no repetir los mismos errores", expresó un emocionado Sanz.

Alguna lágrima se le escapó también a Rivas recordando aquella etapa, llena de incertidumbre por lo que podría pasar. "Fue muy duro, pero me quedo con que todos nos pusimos manos a la obra para que todo empezara a funcionar otra vez. Teníamos una incertidumbre muy grande y supimos ir hacia delante", dijo el entrenador del Oviedo por aquel entonces, quien tuvo la suerte de tener entre sus filas a un joven Paul Folgueras, que recuerda con cariño su etapa vestido de azul en Tercera División. "Los jugadores no éramos muy conscientes de lo que pasaba. Recuerdo que el presidente vino y nos dijo que encender los focos del Tartiere costaba 5.000 euros y yo le respondí que ‘a mí que más me da, tengo que ver el balón’", bromeó.

Lafuente, a su lado, asentía. "Hay que seguir creyendo que esto va para delante con independencia de lo que pasó. Yo ni olvido ni perdono, pero no le voy a pedir cuentas a nadie", sentenció.

