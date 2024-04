"Me pareció extraño el inicio con Cervera, quizá los jugadores no fuesen los que había pedido"

Estuvo dos años en Oviedo y, a pesar de que no pudo jugar todo lo que le hubiera gustado, fue un futbolista querido por la afición azul. Por la afición y por sus compañeros, que llegaron a votarle como uno de los capitanes cuando solo llevaba un año en el club. Tomeu Nadal (Manacor, 1989) es un futbolista de los que no solo piensa en fútbol. Estudia Ciencias Políticas y tiene una empresa de material para porteros. A continuación, un adelanto de la entrevista con el arquero balear, que saldrá íntegra mañana.

–Es un aficionado más del Oviedo. ¿Cómo ve al equipo?

–Lo veo muy fuerte, la verdad. Está claro que no se pueden ganar todos los partidos, pero a nivel de equipo lo veo espectacular, y en casa mucho más. Es cierto que los equipos de abajo le cuestan un poco más, pero el estilo de juego que ha implementado Luis (por Carrión, técnico del Oviedo) es muy bueno; me parece un claro candidato al ascenso.

–El inicio de la temporada en Oviedo no fue fácil. Cervera fue cesado tras los malos resultados cosechados. Usted estuvo a sus órdenes. ¿Cómo lo vivió?

–Me pareció muy extraña la manera en la que empezaron la Liga. Después de la temporada pasada, en la que el equipo terminó bastante bien y con muchos jugadores en la plantilla que ya habían asimilado los conceptos del míster, me pareció muy raro que perdieran tanto. Quizá los nuevos fichajes no daban el perfil de lo que él (Cervera) había pedido. Es cierto también que en su estilo de juego la línea entre perder y ganar es muy fina. Pero con el cambio les ha ido mejor. El perfil de jugador que tiene el Oviedo combina mejor con lo que juega Carrión.

–¿Alguien del club le pidió consejo sobre Leo Román?

–Me acuerdo que tuve una conversación informal con el presi (por Martín Peláez) y me preguntó por él. Le dije que habían acertado al cien por cien y el tiempo me ha dado la razón. Si no, igual me habría matado (risas).