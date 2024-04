Los sorprendentes datos del Oviedo con los árbitros: es de los que menos amarillas ve y de los que más rojas le sacan

No es el Oviedo de Carrión un equipo especialmente agresivo. No es su estilo. Puede haber momentos en los que eleva su nivel de presión, pero no parece que esa sea la tónica general. De hecho, hay detalles que así lo confirman: es de los que menos faltas hace y menos amarillas recibe. Y sin embargo, el saldo de rojas sorprende: con la de Cartagena ya han sido expulsados seis jugadores del Oviedo.

La roja vista por Homenchenko ante la que saltó el oviedismo y se quejó Carrión es la sexta de un futbolista carbayón esta temporada. Antes, habían visto el camino de los vestuarios antes de tiempo otros cinco compañeros: Seoane, en su estreno en Huesca; Colombatto, en el suyo en Valencia; Luismi, en Andorra; Dani Calvo, en Villarreal; y la vista por Luengo contra el Racing.

Solo hay dos conjuntos que hayan visto más rojas que los azules: el Alcorcón, con 8; y el Tenerife, con 7. Pero a diferencia de los azules, a estos dos equipos sí les señalan los números como conjuntos duros. De hecho, los chicharreros -visitantes el domingo del Tartiere- son el conjunto que más amarillas ha recibido, 110, y el cuarto en faltas cometidas, 534.

Sorprende ver al Oviedo en ese nivel de expulsiones si se echa un vistazo a las estadísticas. Los de Carrión acumulan 417 faltas y solo hay cuatro equipos a los que se les sancione menos: Sporting, Andorra, Mirandés y Burgos. Además, ha visto 69 amarillas, y solo Racing de Ferrol y Andorra han sido menos amonestados. A pesar de todo, las tarjetas rojas polémicas han lastrado el crecimiento del equipo en momento importantes.

Sucedió incluso con Cervera a los mandos, en un 1-1 en el Ciudad de Valencia en el que los azules se adelantaron pero en el que tocó remar con viento en contra tras la rigurosa roja vista por Colombatto. El club recurrió una de las amarillas sin obtener el perdón.

Tampoco gustó la roja postrera vista por Dani Calvo en Villarreal. No fue muy lesiva en ese momento pues era la penúltima acción del choque, pero sí lastró de forma notable a los azules de cara al siguiente choque, el primero del año ante el Amorebieta en el Tartiere, para el que el Oviedo ya contaba con numerosas bajas en defensa.

La roja a Luengo en el Oviedo-Racing fue otra que levantó ampollas. Tan polémica como la siguiente expulsión, esta al racinguista Sangalli, en lo que pareció una curiosa compensación.

El último ejemplo se vio en Cartagena. A la primera amarilla a Homenchenko en una acción que no parecía falta le siguió la segunda, en una entrada que el charrúa podría haberse ahorrado a la vista de la situación pero que no fue perdonada por De la Fuente Ramos.

Sánchez López, el domingo Rafael Sánchez López, del comité murciano, será el encargado de arbitrar el choque del domingo entre el Oviedo y el Tenerife. El conjunto azul no ha tenido especial suerte cuando le ha tocado este árbitro ya que, después de cuatro partidos dirigidos por él, el Oviedo aún no conoce la victoria. La primera vez que cruzaron sus caminos fue en la cuarta jornada de la temporada 2020/21, un Albacete – Oviedo envuelto en la polémica. Los azules rascaron un punto, 1-1, en un choque en el que fueron expulsados Arribas, con roja directa, y Juanjo Nieto por doble amarilla. En esa misma temporada, jornada 16.ª, los azules igualaron con el Alcorcón en casa, 1-1. Ya en la temporada 21/22, el Oviedo sacó otro punto, 1-1, de su visita al Mirandés. La última experiencia con Sánchez López fue otra vez en Anduva, el curso pasado, en un choque de muy mal recuerdo: derrota carbayona, 1-0, y lesión de Tarín.

