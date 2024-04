"Quiero que el Oviedo ascienda, es uno de los clubes donde me he sentido más querido en mi carrera"

Estuvo dos años en Oviedo y, a pesar de que no pudo jugar todo lo que le hubiera gustado, fue un futbolista querido por la afición azul. Por la afición y por sus compañeros, que llegaron a votarle como uno de los capitanes cuando solo llevaba un año en el club. Tomeu Nadal (Manacor, 1989) es un futbolista de los que no solo piensa en fútbol. Estudia Ciencias Políticas y tiene una empresa de material para porteros.

El último verano se fue al Tenerife firmando por dos temporadas tras la finalización de su contrato con el Real Oviedo, un club al que ama a pesar de no haber nacido dentro de las fronteras astures. Ahora sigue el final de Liga desde el banquillo del próximo rival del conjunto azul (mañana, 16.15 horas). Su equipo necesita la victoria para certificar su permanencia en la Liga de plata. Sin embargo, sigue muy de cerca al que algún día fue su club y espera poder celebrar un ascenso del Oviedo.

–Es un aficionado más del Oviedo. ¿Cómo ve al equipo?

–Lo veo muy fuerte, la verdad. Está claro que no se pueden ganar todos los partidos, pero a nivel de equipo lo veo espectacular, y en casa mucho más. Es cierto que los equipos de abajo le cuestan un poco más, pero el estilo de juego que ha implementado Luis (por Carrión, técnico del Oviedo) es muy bueno; me parece un claro candidato al ascenso.

–El inicio de la temporada en Oviedo no fue fácil. Cervera fue cesado tras los malos resultados cosechados. Usted estuvo a sus órdenes. ¿Cómo lo vivió?

–Me pareció muy extraña la manera en la que empezaron la Liga. Después de la temporada pasada, en la que el equipo terminó bastante bien y con muchos jugadores en la plantilla que ya habían asimilado los conceptos del míster, me pareció muy raro que perdieran tanto. Quizá los nuevos fichajes no daban el perfil de lo que él (Cervera) había pedido. Es cierto también que en su estilo de juego la línea entre perder y ganar es muy fina. Pero con el cambio les ha ido mejor. El perfil de jugador que tiene el Oviedo combina mejor con lo que juega Carrión.

–Usted suplió a Femenías bajo palos durante su primer año y se turnó con Braat en el segundo. Este último ahora suple a Leo Román, paisano suyo que está cosechando grandes números.

–Me hace feliz que haya encajado tan bien en el equipo. Le conocía al ser balear y sé la calidad que tiene. Se adaptó muy bien a la categoría, porque para él no era fácil al estar dos años prácticamente sin jugar. Está haciendo una gran temporada y tiene las condiciones para jugar en Primera. Si no pasa nada, el año que viene, o está con el Oviedo, o con el Mallorca en Primera, no tengo dudas.

–¿Se le hubiera ocurrido a alguien mejor para defender la portería azul?

–En absoluto. Me hace mucha ilusión ver a un paisano bajo los palos del Tartiere. Es un gran escudo y me alegra mucho que sea él y que lo esté haciendo tan bien. Ese campo es imponente y empuja mucho, es de mis preferidos

–¿Ha podido hablar algo con él?

–En el partido de ida hablamos un poco. Me gusta seguir los partidos del Oviedo y le veo un poso en la portería, a pesar de su edad, que no es normal. Bajo palos es increíble, es portero de Primera.

–¿Alguien del club le pidió consejo?

–Me acuerdo que tuve una conversación informal con el presi (por Martín Peláez) y me preguntó por él. Le dije que habían acertado al cien por cien y el tiempo me ha dado la razón. Si no, igual me habría matado (risas).

–Usted, que estuvo más tiempo en el Real Oviedo, ¿qué consejo le daría?

–Pues le diría que aprovechase la oportunidad, disfrutase del club y de jugar en ese estadio cada dos semanas. La afición que tiene el club es apasionante y vivirlo desde dentro, a pesar de estar dos años en los que no jugué mucho, es algo que llevaré siempre en el corazón. Fue una experiencia inolvidable la de haber estado en el Oviedo. El primer año, por un gol no jugamos play-off, y el año pasado tendríamos que habernos enganchado antes. Poder disfrutar de ese campo, de esa ciudad... Es una experiencia brutal y siempre estaré feliz de haber tenido la oportunidad de vestir esa camiseta.

–¿Echa de menos Oviedo?

–A pesar de estar dos años, dejé muchas amistades fuera y dentro del fútbol. Echo de menos la ciudad, porque para mí se vive muy bien allí, es muy cómoda. Pero, sobre todo, el vestuario. Creo que ha sido uno de los vestuarios donde me he sentido más querido en toda mi carrera. Y todo esto a pesar de jugar poco. Tengo entendido que este año también es así.

–Como dice, jugó muy poco. ¿A qué se lo achaca?

–Llegué ya con la pretemporada empezada, a una semana de comenzar la Liga. El portero que estaba ya conocía al míster. El equipo empezó bien y era lo lógico. Al final el entrenador decide. El año pasado empecé jugando. Cervera me dio dos partidos tras la salida de Bolo, pero por circunstancias no pude jugar más. Ojalá pudiera haber disfrutado más de esa portería.

–Siempre podrá decir que jugó un derbi contra el Sporting.

–Es de las mayores experiencias que he tenido dentro del mundo del fútbol. Sin duda.

–Este año tampoco está jugando en el Tenerife a pesar de toda su experiencia.

–Todo el mundo quiere jugar y todos somos egoístas. Al final hay un míster y él decide, pero hay que trabajar diariamente como si fueses el titular. La posición de portero es algo más compleja que la del resto de jugadores. Para que haya un cambio tiene que haber problemas en el equipo o alguna lesión.

–Aunque sea desde el banquillo, este fin de semana regresa a Oviedo. ¿Con ganas?

–Muchísimas. Tengo muchas ganas de ver a gente con la que tengo mucha amistad, tanto jugadores como trabajadores del club. Volver a ese estadio y ver a esa afición. Disfrutar de ese ambiente que, seguro que va a ser una pasada, esa afición nunca deja al equipo solo y ahora mucho más con el objetivo que tienen por delante. Jugar como local en ese campo es una pasada. Es verdad que a veces pesa por la presión.

–¿Recuerda su primer partido en el Tartiere?

–Claro. Tenía mariposas en el estómago a pesar de todos los partidos que he jugado en mi carrera. Todos los encuentros que disputé vestido de azul los disfruté al máximo.

–Suerte para el domingo, aunque que gane el Oviedo.

–Yo les deseo lo mejor y ojalá consigan el objetivo. Obviamente nosotros necesitamos ganar para despejar dudas sobre la parte de abajo. Pero a partir del lunes que ganen los cinco siguientes. Que suban directos o que jueguen el play-off. Vivir eso allí tiene que ser una pasada. Lo tienen en su mano.

–Seguro que le invitan a bañarse en la Gabinona en el caso de ascenso.

–Ojalá. Me alegraría mucho por el club y por todos los amigos que tengo allí. Les tengo mucho cariño, desde el presi hasta Silvino (utillero del club). Sería algo increíble.

–¿Está al tanto de lo que podría suceder con la ciudad deportiva azul?

–No mucho, pero todo es mejorable. Es un tema del que no tengo mucha información para opinar, pero como ciudad deportiva, El Requexón tenía algunas circunstancias que lo hace flaquear, como las lluvias y las inundaciones. Ojalá Ayuntamiento y club puedan llegar a un acuerdo, porque eso es patrimonio del equipo. Que todos los equipos del club puedan entrenar juntos, el primer equipo con el fútbol base, es fundamental. Todo ello crea un sentimiento de pertenencia. Eso no se puede dejar de lado. Cuando unes todos los equipos en un mismo espacio, es mucho mejor para todos.

–¿Pasó frío allí?

–Sí, sí. Cuando te pilla el frío y la lluvia es durillo (risas). En mi primer año llovió bastante, pero el segundo la verdad que fue más agradable. No nos tuvimos que ir a otro campo a entrenar.

