Euforia azul en El Requexón por el Día del Trabajador: "He conseguido la firma de Colombatto, mi ídolo"

Cambian las tornas. El jugador más buscado en El Requexón no fue Cazorla, fue Leo Román. Decenas de niños y padres acudieron esta mañana a la ciudad deportiva azul para conseguir una foto o una firma de sus ídolos. El Real Oviedo ofreció un entrenamiento a puerta abierta por el Día del Trabajador, para que cualquier aficionado que quisiese pudiese disfrutar de un entrenamiento de los suyos e incluso, pasar un rato ameno con alguno de ellos.

"Me gusta mucho Lucas porque parece muy amable y yo soy muy amable", dijo Mateo González, que vino junto a su padre a conseguir todas las firmas posibles. "Los jugadores que son malos pueden hacer mucho daño porque lesionan a gente", dijo el niño, que juega para el Juvencia "en la banda" y que espera llegar a ser algún día un jugador bondadoso y respetuoso en el juego.

El primero en aparecer fue Homenchenko. Siempre suele ser el más rápido a la hora de salir de los vestuarios para dirigirse al césped. Como había mucha gente esperando, fue el que más cosas firmó. Pero sin duda, la salida que más ilusión hizo a la afición allí presente fue Leo Román. Cuando el arquero cruzó la puerta del campo número 3 de El Requexón, se escuchó a muchos padres gritar a sus hijos: "¡Mira, allí está Leo!". Entonces, una marabunta se congregó al lado del portero ibicenco. "Yo también soy portero y he conseguido que me firme los guantes", dijo Marco Muñiz, de cinco años. "Juego en el patio del colegio al fútbol y siempre me la pongo de portero para imitar a Leo, soy muy del Oviedo", aseguró.

Tras el guardameta, todos lso jugadores al completo. El único que se hizo más de rogar fue Cazorla, que aunque sea de otra generación, sigue teniendo tirón entre los más pequeños. "Yo nunca le había visto jugar, pero mis padres me han dicho que ha sido muy bueno y parece muy majo. También he conseguido la firma de Colombatto, mi ídolo", comentó Asier Menéndez, camiseta rosa del Oviedo en mano, con un montón de firmas.

Muchas firmas, fotos y vídeos después, los jugadores, a lo suyo: se fueron a entrenar mientras la afición se sentaba en las gradas coreando sus nombres. Un día bonito y diferente para los aficionados, que normalmente solo pueden ver a los jugadores desde lejos, en el campo. Y hoy los han podido tocar y charlas con ellos. Alguno incluso les pidió un ascenso azul.