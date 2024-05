Carrión trae la buena nueva: Cazorla viajará a Huesca y llegará "en condición de disputar minutos"

El Real Oviedo tiene necesidad y urgencia de ganar. Está a un punto de la zona de play-off y el resto tampoco gana. Una jornada crucial que analizó Luis Carrión, técnico del Oviedo ayer en rueda de prensa.

El regreso del Mago. "Cazorla está disponible, ha entrenado. Llegará mañana en condición de disputar minutos".

Bajón debido a su ausencia. "Al final en Elche ganamos. Es un jugador de alto nivel y nos encanta poder verlo disfrutar y que él te haga disfrutar a ti. Su carrera te dice el por qué de las cosas".

Posibilidad de cambiar el dibujo. “Sin que esto sea una crítica, el otro día Garitano dijo que se esperaba que jugara Masca. Al final, los rivales tienen mucha información nuestra. Tenemos que intentar tener variabilidad para sorprender al rival. Que tu trabajes una cosa y luego en el partido te encuentres otra, eso siempre despista. Es un hándicap para nosotros que el rival tenga tanta información nuestra. Somos un equipo que está preparado para cambiar el dibujo en cualquier momento”.

"Eso es porque entrenamos en el campo cuatro y hay una calle donde se puede ver el entrenamiento. Es vuestro trabajo )el de los periodistas) y me parece muy bien. Yo al final miro la prensa de otros sitios para saber cosas, como por ejemplo la lesión de Gerard Valentín, y me cuesta encontrar información y ellos tienen más. Luego si jugamos contra el Zaragoza, donde hay más medios, puedo tener más información. Trataremos de tener varias posibilidades para ganar".

Borja Sánchez. "Podría tener posibilidades de jugar como titular. Al principio cuando llegó lo hizo en un tono físico bajo y le costó ponerse en forma. Además el equipo estaba bien y le costó entrar. Cuando ha entrado siempre lo ha hecho en la línea que estaba el equipo. El otro día sí que tuvo personalidad. Ojalá nos pueda aportar cosas de aquí al final".

Autoexigencia. "Noto demasiada auto exigencia a veces. No es malo, pero hay que saber usarla bien. Creo que estamos en una posición buena, que en algunos momentos nos hemos olvidado de disfrutar y de pasarlo bien. Estamos en una posición buena para pelear. Pero cuando disfrutas de lo que haces ridnes bastante mejor. Tenemos que competir sabiendp que queremos ganar. Estamos en una buena posición, quizás la mejor de los últimos años. Si lo pasamos bien en el campo somos mejor equipo".

Presión. "Es eso de la presión no termino de entenderlo. Yo soybastante claro hablando. El día de Mirandés noté un camino que me molestó y no se volvió a repetir. El equipo rinde bien. El exceso de responsabilidad no es muy bueno, pero también el no tenerlo es malo. Cuando llegue el sábado a las 16.15 de lo que se trata es de ser mejor. El día de Tenerife lo fuimos y no ganamos. Pero hay que tratar de serlo".

El árbitro. "Reseteo total. Cuando vimos el vídeo ni hablamos del penalti. Tratamos de corregir lo que hicimos mal. Hay que hacer más cosas para poder ganar. Yo de esas cosas no hablo".

El próximo rival. "Estamos siempre pensando en cómo acabará. Tenemos que ser mejor que el rival y centrarnos en cada partido. Queremos ir al campo con ilusión y hacer las cosas bien para que nos ayude a ganar. Disfruto con el equipo en los entrenos día a día".

Un equipo con miedo. "Lo del Mirandés no va a volver a pasar. Podemos acabar mal, pero con el miedo a perder no se va a ningún lado".

LaLiga. "De los once primeros ha ganado uno, y ganó como ganó. Los de abajo están apretando mucho. El Huesca vendrá con la soga al cuello. Han mejorado muchísimas cosas. Variantes que hacen muy bien. Tienen buenos lanzadores y rematadores. Han sido un equipo capaz de defender muy bien. Trataremos de hacerles daño".

Falta de gol. "Tenemos buenos delanteros, pero lo de la falta de gol es relativo. Tenemos un montón de llegadas y no entran. Creo que generamos lo suficiente. Llevamos muchos goles y tenemos que meterlas".

Físico. "Siempre se dice que hay jugadores que físicamente llegan un poco mal. Eso no existe. Habrá momentos en los que los jugadores estén atascados mentalmente. Pero físicamente están todos bien. Hay algunos que salen de partidos malos y tratas de darle una vuelta. Trataremos de elegir bien. Por su forma de ser, hay jugadores que aportan más desde el banquillo. Trataremos de elegir lo mejor posible y los que salgan luego mentalmente sean los mejores".

Dubasin. "El otro día pasaron a tres centrales. Pensé que en vez de tres puntas podría haber metido un jugador más móvil como Dubasin. Él entrena increíble y que no jugara el otro día no significa que no vuelva a jugar. Tiene que darnos mucho todavía. Se agobió de cara a gol. Estoy convencido de que lo hará bien".