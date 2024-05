"Pensé en el retiro por estar mal y ahora iré a por el mundial"

Un chaval de barrio, concretamente de Vallobín. Un mando y una consola. Humildad y trabajo por bandera. El asturiano Nacho Abella (Oviedo, 1998), que representa al Real Oviedo en LaLiga eSports, una competición del EAFC (o FIFA, como se conocía antes al videojuego de fútbol), acaba de clasificarse para un mundial y una Champions tras quedar finalista de LaLiga FC Pro, torneo que se jugó el pasado sábado en Barcelona. Para Abella es un sueño vestir de azul por el mundo.

–Hace unos meses dijo en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que su sueño era representar al Real Oviedo en un mundial. Meta conseguida. ¿Cómo te sientes?

–Estoy en una nube. Es algo que poca gente ha conseguido. Han pasado días y no lo he asimilado aún, es una locura. Clasificarme al mundial y a la Champions en un solo fin de semana no se puede describir.

–La lástima fue que perdió la final. ¿Realmente importa?

–Quedarme a un paso del título es algo que siempre duele porque no sabes cuándo vas a volver a llegar a tener esa oportunidad, la competencia es muy dura. Ya he jugado dos finales y he perdido las dos. Entre cada una han pasado cuatro años. He revisado el partido para aprender, pero hay que mirarlo de forma positiva. Solo hay una persona que ha sido mejor que yo, por lo que algo bueno tendré que haber hecho. El año que viene lo volveré a intentar.

–El torneo se jugó en el Stage Front Stadium, estadio del Espanyol. ¿Sintió vértigo?

–Fue algo espectacular. Desde el trato recibido allí a todo el cúmulo de emociones que sentí... Una locura. Está genial organizado. De las mejores experiencias de mi carrera.

–¿Qué sigue ahora?

–Ahora me toca la Champions el 11 de mayo en Londres. Son ocho grupos de seis jugadores y los tres mejores avanzan a la siguiente fase. Vamos con todas las ganas del mundo para poder aprovechar esta inercia positiva.

–Este año ha sido duro a nivel mental para usted pero es en el que mejor ha rendido, ¿no?

–Es una sensación muy extraña. Sin duda, es el año que peor me he sentido por momentos a nivel de ganas y de confianza. Ahora estoy en mi mejor momento porque las cosas están saliendo bien. En una entrevista que me hicieron en LaLiga dije que me planteé el retiro porque no encontraba motivación, pero al final todo salió de la mejor manera y recuperé las ganas por completo.

–Es muy oviedista. ¿Cómo ve al equipo de cara a un posible ascenso? Parece que podría ser el año.

–El Oviedo siempre pelea hasta el final y tengo plena confianza en los jugadores. Se logrará, pero hay que ir partido a partido.

–Suele ir a ver los partidos al Tartiere como espectador, pero el otro día le hicieron un reconocimiento en la previa. ¿Desde el verde se ve de otra manera?

–Pues se lo comentaba el otro día a mi pareja. Estaba más nervioso antes de salir al campo que el sábado jugando la final de LaLiga. He sido muchas veces recogepelotas y saltar al césped del Tartiere para recibir a una ovación, puede que sea el momento más bonito que he vivido. Fue impresionante, no se puede describir con palabras. Ser de Oviedo, sentir al equipo como lo siento y verme ahí, con mi s amigos apoyándome... Algo único e inigualable. Si tengo que hacerlo otra vez, que sea con un título.

–¿Qué le dijeron en el club? Puede que ahora mismo, con perdón de los futbolistas, usted sea el que más lejos está llevando el escudo carbayón.

–Martín Peláez, el presi, estuvo muy majo y pendiente de mí en todo momento durante el torneo. Muy cercano. Vino a recibirme luego en el campo antes de mi homenaje y me sorprendió lo amable que es. Muy guay.

