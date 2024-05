Así se fraguó el primer gol del Oviedo en Huesca: "Lo había comentado con Paulino en el descanso..."

Llamó la atención en la previa ver a Borja Sánchez en el once inicial del Oviedo en Huesca. Pero aún más la apuesta por Carlos Pomares. El valenciano apenas ha contado este año. Tanto que hasta El Alcoraz solo había sumado 170 minutos con una titularidad en la Liga. Pero Carrión optó por “los que estaban mejor mentalmente” y la banda izquierda se vio entera reformadas. Pomares, un ejemplo en el día a día en El Requexón tuvo ante sí una oportunidad de reivindicarse y no dejó que se escapase. "Yo siempre he estado disponible", se encarga de señalar el zaguero, feliz por su partido tan competente.

Lo de disponible lo dice para marcar distancias con lo sucedido la pasada temporada. Él, que tiene fama de ser de los más profesionales, de los que más se cuidan del vestuario, vivió un calvario de lesiones que le dejó fuera demasiado tiempo de los planes de Bolo y Cervera. Aquella primera experiencia en Oviedo, a donde llegó desde el Tenerife, se limitó a 15 partidos, 8 como titular. Ahora, la situación ha sido parecida en cuanto a participación -escasa- pero con un importante detalle: ha contado con salud. "Me he encontrado bien en los entrenamientos durante toda la temporada. No es como el año pasado que tuve lesiones sin saber por qué. Este año es diferente. En Huesca cambiamos la banda izquierda que fue algo sorprendente, pero nos ha dado confianza el míster. ¿Me hubiera gustado tener minutos antes? Pues sí. He tenido momentos de bajón porque no es fácil trabajar sin tener minutos, y estar ahí en la sombra, pero en esto consiste el deporte de alto rendimiento", señala el protagonista en el lateral zurdo.

Su regreso al equipo se hizo de la forma más dulce. Su revancha personal salió cara. Cumplió con creces: cerró con eficacia y se sumó en ataque. Incluso dio una asistencia. Y, sobre todo, el Oviedo ganó. "Nos estaba costando afianzarnos en los partidos, tener el poso del equipo que quiere estar arriba. Esos partidos que los de arriba ganan porque tienen que ganar. Hay que dsaber jugar al otro fútbol. Éramos fieles a nuestro estilo pero nos faltaba esa forma de competir", indica Pomares, antes de añadir: "Sufrimos un poco, es normal porque aquí todos hacen relojes. No era sencillo. pero lo logramos. Estoy súper contento de volver, de que el míster me vea como una opción, para eso trabajo. Y encima con asistencia: bienvenido sea".

En esa sorprendente banda izquierda, a Pomares se le vio conectar de forma sencilla con Borja Sánchez. El valenciano se deshace en elogios para su compañero en la banda: "A mí Borja es un jugador que me gusta mucho. Viene de estar fuera y no hay que apresurar rendimientos ni meter presión a gente que vine en enero, ya con un equipo hecho y con una metodología concreta. Ha entrado y ha rendido. Él necesitaba un partido así".

Por último, Pomares exlica cómo vivió en primera persona la acción del 0-1, con centro suyo y remate de Paulino: "Lo había comentado con Paulino en el descanso, que estuviera atento a ese tipo de jugadas. Es importante que tenga esa capacidad de llegar al segundo palo, porque se hacen muchos goles ahí en esa zona. Lo he visto entrar, he tenido un poco de tiempo para mirar, y él le gana muy bien la posición al defensa, tiene mucho mérito el remate".

