Luis Carrión, tras el partido: "Todo el mundo tiene ganas de regresar a Priemera y nosotros también"

El Real Oviedo recuperó ayer los puestos de play-off tras vencer al Zaragoza al borde del descuento. Luis Carrión llegó a la rueda de prensa posterior al partido satisfecho, aunque con la preocupación lógica de tardar tanto en anotar frente a un equipo que tiene peligro de colarse en descenso.

El partido. “No he estado tranquilo. He visto al equipo con energía. Tras la expulsión creía que íbamos a tener menos espacios. Hemos conseguido ganar”.

Los tres puntos. “Son tres puntos importantes, pero realmente, dándole vueltas ya al partido del Espanyol y con la posibilidad de adelantarse. Partido a partido”.

El análisis. “En los momentos más tensos, la gente ha empujado muchísimo. Nos han ayudado a terminar en su área. La primera parte ha sido muy igualada y no hemos aprovechado algunas facilidades que nos han dado. Era un partido para estar más posiciones y nos hemos movido demasiado. Cuando hemos recibido nos ha costado. Hemos salido con demasiada prisa y no hemos generado cosas. Paulino y Borja han tenido espacios y no se aprovecharon, en la segunda parte generamos algo más de peligro. La segunda parte parece peor, pero hemos encontrado muchos más espacios. Hemos generado muchas más situaciones de dos contra uno. Sabíamos que ellos podían haber tenido transiciones. La expulsión ayudó también”.

El partido contra el Espanyol. “Está claro que si somos capaces de ganar al lunes adelantaremos al Espanyol y dependeremos de nosotros. Tenemos que seguir trabajando en cómo hacerle daño al rival. Se trata de ser mejores que ellos. Ha habido momentos en los que nos han superado y otros en los que hemos sido nosotros”.

La situación en LaLiga. “Deberíamos tener a los jugadores más enchufados. Tengo que ir a muerte todo el partido. El que no tenga minutos apretados porque sabe que puede entrar en cualquier momento”.

Cazorla. “Tener a Cazorla de vuelta es una alegría. Lo tenemos poco a poco, hoy ha jugado algo más para coger ritmo. Es lo que vemos siempre, es un jugador de alto nivel. Ojalá lo tengamos siempre”.

La afición. “Disfrutamos de lo que vemos, se nos ponen los pelos de punta. Verlos en Miñor esperando, luego en el estadio… Esto es mérito de todos. Todo a la gente que ha venido a empujar por y para el Oviedo. Todo el mundo tiene ganas de regresar a Primera y nosotros también. Estamos de la mano de la ciudad”.

El arbitraje. “No suelo hablar de árbitros, ni a favor ni en contra. Colo me dice que le pisa. Hay días que hemos tenido mala suerte y no nos quejamos. Hoy respeto también. Entiendo que se puedan quejar. No lo he visto. Tenemos que ser mejores”.

Alemao. “Es importante tener enchufados a todos. Creo que a Alemao le ha ayudado la salida de Borja porque ha tenido más espacios. Quiero que todos tengan mentalidad de atacar siempre y hoy ha sido así. Entiendo que en líneas generales todos están bien”.