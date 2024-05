Leo Román habla sobre su futuro: ¿se quedará en el Real Oviedo en caso de ascenso?

El Real Oviedo afronta el lunes (20.30 horas) en Barcelona la primera de las tres últimas finales de Segunda División. Con muchas opciones de terminar en play-off, y con alguna otra de aspirar al ascenso directo, Leo Román, arquero azul, ejercerá de muralla para encajar lo menos posible. Trabajo duro y esfuerzo son las claves para que el ibicenco sea uno de los ibicenco sea uno de los porteros mejor valorados de la competición, y así lo explicó en El Requexón, donde fue galardonado por el premio "Mahou Cinco Estrellas" al mejor jugador carbayón del mes de abril.

Pero primero, antes de meterse de lleno en el próximo rival, el guardameta comentó el último partido ante el Zaragoza. "Fue un buen partido de todo el equipo. Sabíamos que el Zaragoza era un gran equipo y que iba a ser difícil. A balón parado son complicados y tuvieron muchas oportunidades de ese tipo, pero estuvimos muy sólidos en esa faceta. Quitando la primera ocasión que tuvieron, no hubo muchas más", dijo.

"No tuve que intervenir mucho y tocaba hacerlo bien en esas otras acciones. Cuando no tienes que actuar en acciones sobre la línea, hay que estar serio para ayudar a la defensa", comentó.

Con la falta de gol del Oviedo en los últimos partidos, Román fue optimista. "Es tan importante defender bien como atacar y sí es verdad que hay fases de la temporada en la que nos han llegado más. Lo importante es que ese equilibrio ataque-defensa esté de nuestra parte. Si nos llegan mucho, que sea porque nosotros llegamos todavía más", explicó.

Respecto al equipo, el balear tiene claro que forma parte de un gran grupo. "Cuando vine sabía que el equipo era sólido en general, ya desde la temporada pasada. Ha habido lesiones, pero todo el mundo que ha jugado lo ha hecho bien en defensa, también cuando jugaron los juveniles Jaime Vázquez y Marco Esteban".

Román tiene una ética de trabajo que le ha llevado a estar donde está. "Soy de los que piensa que las cosas no llegan por casualidad. He trabajado muy duro muchos años, un poco a la sombra, y vine a Oviedo queriendo jugar. Está siendo un año bueno y el nivel del colectivo ayuda al individual. Soy de los que cree en el trabajo y así seguiré siendo", alegó un portero que no tiene claro su futuro y no quiere habalr de ello. "¿Si hay ascenso me quedo? Pienso solo en el Espanyol, no en el futuro. Si llegamos al final de temporada arriba pues a pelear el objetivo, claro, pero no me planteo el futuro. Solo pienso en disfrutar de esta temporada tan bonita".

El Oviedo visita el lunes al Espanyol, un partido vital para acercarse más a los primeros puestos de la tabla. "Afrontamos lo del lunes pensando solo en lo del lunes. Es una oportunidad buena, ante un gran equipo y en un ambiente tremendo. Hay que disfrutar e intentar ser mejor que ellos, siempre yendo a ganar", dijo el arquero, que cree que "igual que ellos son un transatlántico, nosotros también somos un gran equipo y estamos preparados para competir de igual a igual. Tenemos jugadores para ganar allí. El Espanyol tiene una plantilla muy amplia y cualquier lesión la pueden suplir bien", indicó.

Un Real Oviedo que se reivindicó como candidato tras el mal inicio liguero. "En líneas generales el equipo está muy centrado en el siguiente partido, también influye en venir desde abajo y el haber superado circunstancias muy complicadas. Hay que afrontarlo así, pensando solo en ganar al Espanyol y luego ya se verá. Dependemos de nosotros mismos, si ganamos los tres estaremos dentro y esa es nuestra intención", dijo.

Para concluir, Román quiso hablar de su compañero, el doble campeón de Europa, Santi Cazorla. "Ayuda muchísimo, es vital en este equipo. Marca mucho la diferencia dentro y fuera. Dentro ya se ve, un jugador como él es fundamental a la hora de aportar una tranquilidad que solo te puede dar él".