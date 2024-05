El técnico del Espanyol no firma "quedar terceros"

Mientras para el Oviedo el choque se presenta como una oportunidad, para el Espanyol el choque llega con la necesidad de sumar tres puntos que le saquen de la crisis de resultados que puede acabar con las opciones de ascenso directo. Aunque las opciones de subir directo se han complicado en las últimas semanas, el entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó ayer que el equipo irá "hasta el final para subir de forma directa" e insistió en que el vestuario "no firma" quedar tercero.

El técnico se mostró confiado en conseguir escalar hasta la segunda plaza: "Lo tenemos claro y somos capaces de hacerlo. Estamos convencidos de la idea de juego que tenemos". El preparador se centra únicamente en el partido frente al Oviedo. "Debemos apretar a los de arriba para que sientan la presión. Sólo miramos al siguiente encuentro, no tiene sentido pensar en nada más". Por otra parte, no se mostró preocupado por el rendimiento ofensivo: "Lo estaría si no generáramos situaciones de ataque". De todos modos, reconoció que el equipo se está "atascando".

El entrenador apuntó que en determinados encuentros han "merecido más" que lo reflejó el marcador y destacó el crecimiento del grupo en la "estabilidad defensiva", pese a reivindicar el carácter ofensivo de su planteamiento.

