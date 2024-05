Entrevista al héroe del ascenso de 2015: "Ojalá podamos celebrar el ascenso para poner al Oviedo donde se merece"

David Fernández (Madrid, 1985) siente el oviedismo. Aquel gol contra el Cádiz que dio el ascenso a Segunda División al Real Oviedo en 2015 lo convirtió en el héroe de la capital asturiana. Ahora, ya retirado y con nuevas miras profesionales, sigue llevando el azul y blanco por bandera y espera que el Oviedo pueda jugar el play-off y ascender “para devolver al equipo a donde se merece”.

–¿El Eibar le pone nervioso?

–Un poco, aunque estoy confiado. Es verdad que no está hecho todavía y esa cosa de tenerlo tan cerca y que se pueda escapar da nervios. Seguí la jornada el pasado domingo y fue muy emocionante. El partido del Oviedo fue muy bueno, pero ese gol del Sporting fue un bajonazo. Ya se podía haber cerrado la semana pasada y ahora tenemos que esperar hasta el último momento.

–Se sabe poco de usted desde que dejó de darle patadas al balón.

–Unos años antes de retirarme monté una empresa de construcción con unos socios. Ahora es mi sustento y a lo que me dedico con mayor profundidad. Siempre he estado pendiente de ella, pero ahora que me he retirado, estoy empapándome día a día. Es un cambio radical, pero tengo muchas ganas e ilusión de seguir haciendo cosas. Siempre he sido un futbolista que pensaba mucho en el futuro. Es un ambiente totalmente diferente, pero estoy aprendiendo mucho.

–¿Sigue jugando?

–Se podría decir que algo sí. Estoy con algún equipito de fútbol 7 y de sala los fines de semana. Pero la preparación ha variado mucho. Me apetece seguir en contacto con el balón porque es lo que he hecho toda mi vida y se echa de menos. Una vez a la semana me quito el gusanillo del competir, que se agradece.

–¿Qué piensan los jugadores que ven llegar a futbolistas profesionales a la pachanga?

–Bueno, la mayoría nunca han jugado profesionalmente, pero comparto con alguno que otro que sí. Estoy con Laure, mítico del Dépor y con Rubén de la Red, exjugador del Real Madrid. Al final se sorprenden de primeras un poco cuando te ven en ese tipo de partidos, pero luego somos uno más. Se hace una relación muy normal.

–¿Sigue anotando golazos como el que puso a toda una ciudad en pie?

-Alguno marco. Aquí meto más que cuando jugaba profesionalmente (risas), tengo más margen para llegar a la portería contraria. Pero como ese no habrá ninguno.

–¿Recuerda una sensación similar a lo que sintió cuando el árbitro señaló gol?

–Seguramente sea el momento más importante de mi carrera. Lo recuerdo con mucho cariño y cuando pienso en ello me sale sonrisa de bobo y me vienen recuerdos increíbles de aquel año. Ya no solo del play-off y la final, si no de la temporada completa. Sentí mucha alegría por nosotros, la familia y por la afición. Algo que no se me olvidará jamás.

–¿Cuánto estuvo sin dormir tras aquello?

–Pues fíjese que ese mismo tuvimos que hacer noche en Santiago porque el avión no podía aterrizar en Asturias. Alargamos un poco la fiesta, pero caí redondo en la cama por la tensión. Pero en cuanto llegamos a Oviedo, recuerdo dormir poco.

–¿Cómo lo vivió? ¿Le queda la espinita de no haber ganado ningún título?

–Fue algo impresionante. No sé lo que será ganar un título porque nunca lo he ganado, pero para mí no sé si habrá algo más grande que lo que se vivió en Oviedo aquellos días. Yo llevaba tres años viviendo allí y me había empapado un poco. Mi primer año fue en el que la afición salvó al club junto al Grupo Carso. La verdad es que no me sorprendió mucho porque en Oviedo la gente vive al equipo de manera increíble, muy diferente a otros sitios, lo aseguro.

–Usted que vivió un ascenso en Oviedo, ¿cómo cree que reaccionaría la afición si el equipo llega a Primera?

–Puede ser algo muy loco. Como mínimo, igual que lo que vivimos en 2015 o mayor. Ahora llevamos unos cuantos años rozando y acariciando el play-off, realmente desde que ascendimos. Ahora que lo tenemos en la mano, queda ese último empujón y la gente está enchufadísima. Conseguir jugar el play-off sería un gran logro, pero una vez que estás ahí, lo que todos queremos es el ascenso. Además, creo que el Oviedo tendría muchas opciones si consigue jugarlo. Esa ola de energía que transmite la afición hay que aprovecharla, es el momento perfecto para conseguirlo.

–¿Se apuntará a la celebración?

–Por supuesto, y espero estar en el play-off sea donde sea y donde toque. En Oviedo por supuesto, y en la ciudad que tenga que viajar. Mi idea es seguir al equipo y vivirlo con la afición. Si se consigue el ascenso allí estaré el primero porque me encantaría vivirlo de cerca porque sería recordar esos momentos.

–¿Qué le diría a toda esa afición para la que es un héroe?

–Tienen que seguir creyendo y apoyando al equipo como lo han hecho hasta ahora. Que mantengan esa ilusión porque los jugadores lo van a notar en el campo. Para los días que están viviendo los jugadores sé de buena mano que la energía es importantísima y les ayudará seguro. Que lo mantengan y que ojalá podamos celebrar el ascenso esta temporada para poner al Oviedo donde se merece.

