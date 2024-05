La "generación del barro" quiere saber "lo que es ver al Oviedo en Primera"

Hacerse del Real Madrid o del Barça es muy fácil. Incluso, habiendo nacido en Asturias, lo más cómodo era apoyar al Sporting dado que nunca han salido del fútbol profesional y sus recientes temporadas en Primera. Pero hay muchos valientes que, a pesar de pertenecer a la generación que nunca ha llegado a ver al Real Oviedo en Primera, apoyan al club de su ciudad "con orgullo, valor y garra".

El conjunto azul descendió a Segunda División por última vez en 2002. Un año más tarde, el equipo descendía administrativamente a Tercera División y nunca ha vuelto a regresar a la categoría de oro del fútbol español. Por ello, hay toda una generación de ovetenses ya con edad de tener hijos que se han criado viendo al Oviedo peleando en el barro.

Héctor Rodríguez, de 24 años, no vio nunca al Oviedo en Primera. Se hizo del club azul cuando era pequeño gracias a un amigo. Fue al Tartiere y lo que sintió fue amor a primera vista. "Estábamos en Tercera. Recuerdo que mi ídolo era Manu Busto, pero de los jugadores me quedo con Cazorla, fue muy bonito su regreso", dice el joven aficionado. "Me gustaría que el equipo ascendiese para jugar de tú a tú con Madrid y Barça".

Cristina Fernández, de 27 años, ha inculcado desde la cuna a su hijo, Ian Farpón, de cuatro años, un oviedismo irracional. "Tengo un hijo y nunca vi al Oviedo en Primera, así que eso dice mucho de los años que lleva el equipo sin pasar por la máxima categoría", comenta Fernández, que no recuerda haber ido al viejo Tartiere. "Mis padres eran del Oviedo y lo mamé desde pequeña. Estaba loca por Cervero. Cuando marcó el gol contra el Cádiz, lloré muchísimo. La afición y la ciudad ya se merece un ascenso", explica.

Mientras, el pequeño Ian, en sus brazos, saca la vena azul. "Soy muy del Oviedo y mi jugador favorito es Bastón porque tiene barba como mi papi", indica.

Alejandro Álvarez, de 23 años, recuerda que el año que nació, el Oviedo descendió. "Fui un poco gafe, la verdad", bromea. Su primer recuerdo es ya con el equipo en Tercera. A pesar de ello, nunca se planteó hacerse del Sporting. "Mi padre me hizo azul y para mí, el Sporting ni existía", asegura. A él le gustaba Xavi Moré, Toché y Linares. "Y por supuesto, Cazorla. Conseguir el ascenso con él sería algo increíble y el primer paso es ganar 1-2 en Éibar", clama.

Ángel García, ovetense de 27 años, nació el mismo día que el Real Madrid venció al Oviedo por 3-2. Sin embargo, no recuerda nada. "He ido mucho al Tartiere en Tercera y en Segunda. Cómo hemos tragado barro y frío. Es el momento del ascenso y quedaremos 0-1. Podríamos haber estado ya en Primera, pero los árbitros nos fastidiaron todo. Daría una opinión sobre ello, pero no se puede decir en un periódico", bromea García, un aficionado fiel al Fondo Norte del Tartiere.

Javier Alonso, de 25 años, no es muy de fútbol, pero sí siente el azul y blanco como sus colores. "A mí no me gusta el fútbol, pero me encanta el Oviedo. Es un sentimiento que no se puede explicar y quién no sea de aquí, no lo llega a entender. Este año subiremos seguro", clama el aficionado, perteneciente a la "generación del barro". Una generación que "quiere saber lo que es ver al Oviedo en Primero".

Suscríbete para seguir leyendo