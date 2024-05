Carrión, pleno de confianza hacia la final de Ipurua: “Somos el Oviedo, somos capaces de ganar a cualquiera”

Luis Carrión atendió a los medios de comunicación en El Requexón antes del penúltimo entrenamiento de la semana. Su discurso se centró en el choque ante el Eibar.

El duelo. “Vamos con la intención de hacer un gran partido y seguir en competición. Sería bonito para nosotros”.

Las sensaciones. “El vestuario está bien, con seguridad de que podemos ganar en Eibar. Analizamos al rival, como una semana amás, y nos sentimos seguros. Con humildad, pero sabiendo que si ganamos estaremos en play-off. La mentalidad de la gente percibo que es positiva”.

La baja de Cazorla. “Me sabe muy mal por él porque tenía ilusión puesta en este final y no ha podido ser. Ojalá pueda jugar un play-off. Tengo bastantes opciones para suplirle. Cambiar el sistema, también. Depende de lo que pueda ofrecer el Eibar. Lo haremos para ganar el partido”.

Necesidad de ganar. “Sé lo que vamos a intentar hacer nosotros y entiendo que será un partido atractivo, con dos equipos que van a ganar, con gente de ataque buena. Que pase lo que queremos nosotros, que dominemos el partido y hay que estar pendiente de las vigilancias”.

Cómo está él. “Yo estoy bien, tranquilo. Disfrutando de todo esto. Todo lo que hacemos es para disfrutar en la vida. Esta es una de ella. Disfruto este año, siempre, veo a la gente ilusionada, disfruto viendo cómo entrenamos. Ojalá sea el siguiente partido el más importante de mi carrera. Que siga habiendo partidos importantes y que logremos algo bonito”.

Lectura fuera de Oviedo. “No me preocupa lo que piensen fuera de Oviedo. no saben lo que tenemos en nuestras cabezas, me preocupa lo que piensa nuestra gente y percibo que están contentos y orgullosos de lo que hacemos. Lo demás me es indiferente. Ahora mismo, la quinta plaza es nuestra”.

La rueda de prensa de Cazorla. “No me sorprendió, aunque no deja de sorprenderme. Un jugador de tanto nivel, del que disfruto, tenga esa sensación de amor por su club. Nunca he visto ese sentimiento. En su día dije que uno de los motivos de venir aquí era entrenar a Cazorla y ahora no puedo estar más de acuerdo con esas palabras”.

Luismi. “Está puliendo el casco… es buena señal. Lo veo cada vez mejor, está haciendo un esfuerzo increíble. Es una posibilidad y lo necesitamos”.

Las bajas del Eibar. “Son tres buenos jugadores que no estarán. Tienen una gran plantilla, no se basan solo en individualidades. Tiene opciones”.

Victoria en la primera vuelta. “Lo disfruté bastante. En la primera parte me fui enfadado y en la segunda fuimos valientes arriba. Es de los que más he disfrutado. Que se parezca más a la segunda parte que a la primera”.

Mensaje a los aficionados. “Agradecimiento por todo lo vivido. Conozco el club, he vivido situaciones desde lejos. Están muy agradecidos. Tenemos que pensar lo que dije, que debemos sentirnos bien fuertes. Somos el Oviedo, capaces de ganar a cualquiera. Siempre hemos sentido el apoyo de la

La temporada. “He disfrutado mucho este año. Veo a la ciudad muy metida. Todos creen. Ves tu idea plasmada en el campo. He sentido bien todo, y el domingo quiero que sea así”.

Pendiente de otros campos. “Sabremos lo que pasa. Por ejemplo, en la grada se escuchaba el otro día. Pero debemos pensar en la realidad, que si nosotros ganamos está hecho. Como si no nos enteramos en todo el partido. Es lo que debemos pensar. Pero estaremos informados por si hay alguna sorpresa.

Derrotismo. “Veo a la gente optimista, no solo al vestuario. Fui directo en el mensaje pero lo veo así. La primera parte para poder hacer algo grande es creer que lo puedes hacer. Vamos a hacer todo lo posible porque salga bien. Vamos a Eibar y vamos a ganar: quiero que mi equipo piense eso. Y si fuéramos al Bernabeu pensaría lo mismo. Es algo que tenemos que cambiar. A veces te surgen miedos, pero eso te limita. La gente por calle, los jugadores, vosotros (periodistas) os veo con mentalidad positiva”.

Lectura del choque. “El Eibar hace lo mismo todo el año, atacar, genera superioridades. La parte mental es muy importante, que en los momentos d agobio estés tranquilo. Estamos preparados. No tenemos nada que perder”.