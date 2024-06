Tebas prohíbe pantallas gigantes en Oviedo para seguir el decisivo partido de Eibar: Esta es la razón que esgrime La Liga

La negativa de La Liga hace que el Ayuntamiento de Oviedo no pueda instalar una pantalla gigante para seguir el choque de Ipurua de esta tarde. El ente que preside Javier Tebas es el responsable de la concesión de los derechos audiovisuales y persigue este tipo de actuaciones. No es la primera vez que el Consistorio ve frustrados sus planes con una iniciativa de este tipo. Hace dos campañas, se intentó hacer algo similar en la plaza de La Escandalera para seguir el trascendental partido ante Las Palmas, penúltima jornada de Liga, pero La Liga no lo hizo posible.

La negativa se aplica a todas las ciudades con equipos involucrados, también en Eibar, donde su alcalde, Jon Iraola, había pedido permiso. "Es una pena que se prive a los aficionados y aficionadas que no tienen entradas el poder disfrutar del partido en un ambiente festivo", expuso.